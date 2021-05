Speedway-Bundesliga : MSC Brokstedt verteidigt im Ein-Tages-Finale deutschen Meistertitel

Am 25. September sind in Güstrow noch drei weitere Teams am Start.

Brokstedt | Für die Motorsportfans in Deutschland ist es ist eine klare und verheißungsvolle Botschaft: In diesem Jahr wird es ein Finale zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Speedway geben. Die an der Bundesliga beteiligten Vereine haben in mehreren vom DMSB-Fachausschuss Bahnsport organisierten Webmeetings über die Situation beraten und sich gemeinsam auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.