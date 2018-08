Fußball : Morgen drei Steinburger Derbys

Der vierte Spieltag der Kreisliga West steht heute im Fokus von TSV Lägerdorfs Dennis Mälk

17. August 2018

Mit drei Steinburger Derbys geht die Fußball-Kreisliga West in die vierte Runde. Insgesamt acht Begegnungen verteilen sich auf drei Tage, wobei der TSV Nordhastedt und Merkur Hademarschen bereits heute Abend um 19.30 Uhr den Spieltag einläuten. Alle drei Derbys finden am morgigen Sonnabend statt. Der VfR Horst II steht nach drei Niederlagen bereits mit dem Rücken zur Wand und hofft nun gegen die TS Schenefeld (6) auf die ersten Zähler. Spannung verspricht das Duell TSV Lägerdorf II (7) gegen Fortuna Glückstadt (6). Nach zwei Auswärtssiegen will die Garczarek-Elf nun auch zu Hause dreifach punkten. Zwei „Kellerkinder“ bringt die Auseinandersetzung Rot-Weiß Kiebitzreihe gegen TuS Krempe (beide null Punkte) zusammen. Ein brisantes, kampfbetontes Nachbarschaftsduell ist programmiert.

Jeweils am Sonntag müssen Alemannia Wilster (7/beim FC St. Michaelisdonn) und der TSV Heiligenstedten (7/beim Heider SV II) auswärts ran, wobei die Julianka-Elf beim Tabellenführer die deutlich schwierige Aufgabe zu lösen hat.

Die Spiele stehen heute im Fokus von Dennis Mälk (25), dem Kapitän des TSV Lägerdorf II.



TSV Nordhastedt – Merkur Hademarschen (heute 19.30 Uhr) „Ich sage mal, in Nordhastedt wird das ein ausgeglichenes Spiel. Die Begegnung ist schwer zu tippen. Ich rechne mit einem Unentschieden“. Tipp: 1:1



VfR Horst II – TS Schenefeld (Sbd. 13.45 Uhr) „Die Schenefelder waren im Wochentagsspiel gegen uns am 8. August echt gut. Die TS hat vor allem offensiv starke Leute und setzt sich in Horst sicher durch.“ Tipp: 0:3

SG Eiders

tedt – SSV Lunden (Sbd. 15 Uhr) „Die Lundener sind mit zwei Siegen gestartet. Die Eiderstedter kann ich schwer einordnen, weil ich gegen die SG noch nicht gespielt habe. Ich erwarte einen knappen Sieg des SSV.“ Tipp: 1:2



TSV Lägerdorf II – Fortuna Glückstadt (Sbd. 16 Uhr) „Wir haben viele junge Leute aus der A-Jugend dazu bekommen. Wir sind gut gestartet und ich denke, wir gewinnen auch gegen die Fortunen.“ Tipp: 3:1



Rot-Weiß Kiebitzreihe – TuS Krempe (Sbd. 16 Uhr) „Die Kremper haben noch kein Spiel gewonnen, haben aber eigentlich eine starke Mannschaft. Ich bin davon überzeugt, dass der TuS den ersten Dreier in Kiebitzreihe holen wird.“ Tipp: 0:2



FC St. Michaelisdonn – Alemannia Wilster (So. 15 Uhr) „Die Wilsteraner haben sich langsam gemausert. Beim 0:0 zum Auftakt im Spiel bei uns haben sie enttäuscht, aber ich denke, dass die Alemannen in St. Michel drei Punkte entführen werden.“ Tipp: 1:3



Neuenkirchener SC – TSV Buchholz (So. 15 Uhr) „Die Buchholzer waren am vergangenen Sonnabend gegen uns echt stark. Ich setze hier auf einen Sieg der Buchholzer in Neuenkirchen. Der TSV spielt einen guten Ball und wird auswärts nach der Niederlage gegen uns Wiedergutmachung betreiben.“ Tipp: 1:2



Heider SV II – TSV Heiligenstedten (So. 15 Uhr) „Die Heider haben bisher alles weggefegt. Ich glaube da werden die Heiligenstedtener auch Probleme bekommen, auch wenn sie eine gute Truppe haben. Aber die Heider sind da meiner Meinung nach einfach einen Tick besser.“ Tipp: 2:0