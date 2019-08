90. Kellinghusener Reitertage : Mit viel Gefühl im Pferdesattel

Die Traditionsveranstaltung bietet viele Dressur- und Springhöhepunkte, dabei präsentieren namhafte Reiter ihr Können.

von shz.de

20. August 2019, 16:11 Uhr

Kellinghusen | Die Reit- und Fahrschule Kellinghusen erwartet zu ihren Reitertagen rund 700 Reiter. Die Teilnehmer werden mit etwa 1300 Pferden und Ponys auf die Turniersportanlage in der Schützenstraße kommen. Für die 37 Prüfungen in Dressur und Springen liegen dem Veranstalter zirka 2000 Nennungen vor. An Preisgeldern werden insgesamt 17.500 Euro ausgeschüttet.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung, die von Donnerstag bis Sonntag dauert und die zum 90. Mal seit Bestehen des Vereins im Jahre 1922 veranstaltet wird, zählen eine S*-Dressur (Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr) sowie eine Zeitspringprüfung der Klasse S* (Sonnabend von 17.30 bis 19 Uhr) und eine Springprüfung der Klasse S** mit Stechen („Großer Preis von Kellinghusen“ am Sonntag von 15.45 bis 18 Uhr).

Darüber hinaus werden weitere spannende Entscheidungen gerichtet. Zu erwähnen sind hier mehrere Dressur- und Springprüfungen der Klassen M* und M**. Zu ihnen gehören auch das finale Springen um den Steinburger Rasencup (Sonnabend von 14.15 bis 17 Uhr) und eine Dressur-Kür der Klasse M** (Freitag von 18 bis 19 Uhr), für die sich die Konkurrenten bei vorangegangenen Turnieren in Hademarschen und Kellinghusen qualifizieren mussten. Mit entschieden wird ebenfalls die diesjährige Rangfolge im Rekord-Cup mit einem Stilspringen der Klasse A* mit Stechen (Sonnabend von 10.30 bis 12.15 Uhr).

Zur M**-Kür sagt der Vereinsvorsitzende Carsten Schmedtje: „Die einstudierte Dressur-Kür wird mit eigens mitgebrachter Musik präsentiert. Können, Eleganz und künstlerischer Aspekt in Harmonie mit der Musik werden hier bewertet.“ Und zum Rekord-Cup: „Der Rekord-Cup ist eine leistungsorientierte Turnierserie für den Reiterbund Steinburg. Talente und erfahrene Reiter der Leistungsklassen fünf und sechs stellen ihr Können in Qualifikationsrunden unter Beweis und lösen ihr Ticket für das Finale.“ Gesponsert wird die Serie durch die Firma „rekord Fenster + Türen“ in Dägeling.

Die zweite wichtige Springserie im Kreis ist der Steinburger Rasencup. Vor dem Finale in Kellinghusen führen Sophie Schippmann (RuFV Elmshorn) und Steffen Dehmelt (RuFV Nutteln) mit jeweils 47 Punkten. Es folgt Henrike Blohm (RuFV Kremperheide/Krempe, 37). Für Spannung ist also gesorgt.

Zu den prominentesten Teilnehmern der Traditionsveranstaltung zählen die frühere Welt- und Europameisterin in Mannschaftswettbewerben Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Nisse Lüneburg, mehrfacher Sieger des Deutschen Springderbys in Hamburg-Klein Flottbek. Präsentieren werden sich aber auch reiterliche Größen wie Ex-Weltmeister Sören von Rönne, die ehemalige Deutsche Meisterin Evi Bengtsson und die dänische Nationenpreisreiterin Charlotte von Rönne (ehemals Lund). Neben ihnen nehmen zahlreiche Reiter aus dem Kreis Steinburg teil, darunter auch Lena Marie Dühring, Jessica Magens, Lena Hahn, Lena Glisic und Isabel Jahr.

Mit Blick auf die Teilnehmerliste betonte Carsten Schmedtje: „Natürlich gehen unser Nachwuchs und unsere Kellinghusener Turnierreiter auch an den Start und werden versuchen, sich in die Platzierungslisten einzureihen.“ Gute Chancen rechnen sich auch Kellinghusener Lokalmatadore im Finale des Rekord-Cup. „Lilly-Sophie Köper, Dörte Junge-Moldaenke und Ann-Sophie Kahnau versuchen, um den Sieg mitzureiten.“

Der Eintritt zu allen Prüfungen ist frei, ebenso die Teilnahme an der „Jubiläumsparty“, die am Sonnabend nach dem S*-Zeitspringen stattfindet. Dazu wird eine Gastronomie Speisen und Getränke anbieten, und es wird eine Tombola und eine Ausstellung von Autos, Anhängern und Reitsportzubehör geben.

Über die künftige Ausrichtung der Veranstaltung sagte Carsten Schmedtje: „Wir wollen versuchen, unsere Reitertage neben den VR Classics Neumünster als weiteres herausragendes Turnier für Mittelholstein zu platzieren.“

Zeitplan Kellinghusener Reitertage

Donnerstag, 22. August:

Springplatz – 13 bis 17.45 Uhr (Springpferdeprüfungen Klassen A** bis M). Dressurplatz 1 – 13 bis 18 Uhr (Eignungsprüfung für Reitpferde, Dressurpferdeprüfung Kl. A).

Freitag, 23. August:

Springplatz – 8 bis 18.15 Uhr (Springpferdeprüfungen Kl. A* bis M, Stilspringprüfungen Kl. A* + L. Dressurplatz 1 – 7.30 bis 19 Uhr (Reitpferdeprüfung, Dressurpferdeprüfungen Kl. L + M, Dressurprüfung Kl. M**/Kür). Dressurplatz 2 – 8.30 bis 18.30 Uhr (Dressurpferdeprüfungen Kl. A + L, Dressurreiterprüfung Kl. L).

Sonnabend, 24. August:

Springplatz – 8 bis 19 Uhr (Springprüfung Kl. A**, Springprüfungen Kl. L und M* mit Stechen, Stilspringprüfung Kl. A*, Zeitspringprüfungen Kl. L + S*).

Dressurplatz 1 – 8.30 bis 16.30 Uhr (Dressurprüfung Kl. A*, Dressurprüfung KL. L*/Trense, Dressurprüfung KL. L*/Kandare). Dressurplatz 2 – 8 bis 18.30 Uhr (Dressurprüfung Kl. A*, Dressurreiterprüfung Kl. L, Dressurprüfung KL. L*/Trense, Dressurprüfung KL. L*/Kandare).

Sonntag, 25. August:

Springplatz – 7.30 bis 18 Uhr (Punktespringprüfung Kl. L, Springprüfungen Kl. M* und M**, Springprüfung Kl. S** mit Stechen). Dressurplatz 1 – 8 bis 17.30 Uhr (Dressurprüfungen KL. M** + S*, Pony-Dressurprüfung Kl. L**/Trense). Dressurplatz 2 – 8 bis 16.30 Uhr (Dressurprüfungen Kl. A* + M*).