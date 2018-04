Handball-Oberliga : Mit engem Kader nach Schwartau

Die Herzhorner Handballer treten mit Personalsorgen bei der Schwartauer Zweitliga-Reserve an.

von Michael Lemm

20. April 2018, 05:37 Uhr

Einen Auswärtstrip an die Ostsee unternehmen die Oberliga-Handballer des MTV Herzhorn (6./26:20). Das Team von Manfred Kuhnke tritt am Sonnabend ab 18 Uhr beim abstiegsgefährdeten VfL Bad Schwartau II (11./16:30) an.

Im Lager der Herzhorner ist nach der 29:30-Heimschlappe gegen den Tabellenletzten TuS Aumühle-Wohltorf ein wenig Ernüchterung eingekehrt. Zwar befinden sie sich weiterhin nur zwei Zähler hinter Rang drei, doch scheint dieser aufgrund der zahlreichen Ausfälle momentan ziemlich weit entfernt zu sein.

Die Gastgeber unterstrichen mit dem 31:24 bei der SG HH-Nord ihren derzeitigen guten Lauf. Beim MTV rechnet man damit, dass die Schwartauer durch etliche Akteure der höherklassig spielenden VfL-Mannschaften (2. Liga, A-Junioren-Bundesliga) verstärkt werden. Zwar liegen sie aktuell nicht auf einem Regelabstiegsplatz, doch könnte durch die besonderKonstellation in der 3. Liga auch der Oberliga-Elfte absteigen.

Der VfL hat derzeit vier Punkte Rückstand auf Rang zehn. Daher sind sechs Zähler aus den abschließenden drei Begegnungen eigentlich Pflicht für die Marmeladenstädter.

Die Steinburger haben den Klassenverbleib zwar schon längst gesichert, leiden dagegen unter der kritischen Personalsituation. Mit Ludger Lüders verletzte sich am Wochenende ein weiterer Akteur und könnte für den Rest der Spielzeit ausfallen. Trainer Kuhnke wird neben Lüders auch auf Lars Wamser, Birger Dittmer und Theo Boltzen verzichten müssen. Zurück in den Kader kehrt dafür Hendrik Meyn nach abgelaufener Sperre.