Hallen-Landesmeisterschaft : Mia Böthern läuft zwei Mal auf Platz drei

Die Mittelstrecklerin des SC Itzehoe sichert sich bei der Hallen-Landesmeisterschaft jeweils Bronze.

21. Januar 2020, 14:37 Uhr

Hamburg | Die Leichtathleten der Altersklassen U20 und U16 aus Schleswig-Holstein und Hamburg kämpften in der Leichtathletikhalle Hamburg um Titelehren. Gemeinsam gewertet wurden die älteren Jahrgänge, getrennt die Jüngeren. Vertreten waren auch mehrere Sportler des SC Itzehoe.

Erstmals über 1500 Meter unterwegs war Mia Böthern U20). Sie lief 4:57,65 Minuten und wurde unter 13 Starterinnen Dritte. Schneller als die Itzehoerin waren nur die EM-Teilnehmerin Lisa Hausdorf (AG Hamburg West – 4:37,65) sowie Jette Beermann (LG Wedel/Pinneberg – 4:50,29). Bis 750 Meter blieben die Führenden dicht beisammen. Insbesondere Mia Böthern und Jette Beermann lieferten sich dabei spannende Positionskämpfe. Nachdem die Hälfte der Strecke zurückgelegt war, setzten sich die Hamburgerin und die Wedlerin peu à peu von der Itzehoerin ab, die aber keine Mühe hatte, den dritten Podiumsplatz gegen den Ansturm zurückliegender Läuferinnen erfolgreich zu verteidigen.

Über 800 Meter ein ähnliches Bild wie über die längere Mittelstrecke. Lisa Hausdorf (2:15,01), Charleen Richter (SC Rönnau 74 – 2:15,68) und Mia Böthern (2:22,17) blieben bis zur 400-Meter-Marke eng beisammen. Danach fiel die Itzehoerin leicht zurück. Für sie sicher unbefriedigend, denn Mia Böthern hatte Charleen Richter in der Vergangenheit schon mehrfach besiegt. Bei dem kräftigen Schlussspurt ihrer starken Konkurrentinnen auf der Schlussrunde verlor sie dann weiteren Boden. Insgesamt waren 13 Wettkämpferinnen am Start.

Ihre persönliche Bewertung nach den beiden Rennen: „Es ist noch Luft nach oben.“ Andererseits habe die Vorbereitung auf die Hallensaison, die ihren Höhepunkt in der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften Mitte Februar in Neubrandenburg haben soll, aber auch erst begonnen.

Weitere LM-Ergebnisse der Itzehoer Leichtathleten:

800 m/M14: 5. Ian Hoyer, 2:32,81 Minuten.

800 m/W14: 4. Caroline Than, 2:43,43 min.

800 m/U20: 7. Malte Schmidt, 2:02,98 min., 13. Johan Makoschey, 2:14,07 min., 14. Patrick Hintze, 2:14,09 min.

2000 m/W15: 3. Lina Rohwer, 8:21,78 min.

200 m/W15: 4. Lina Rohwer, 49,61 Sekunden.