Contender-Weltmeisterschaften in Frankreich : Max Billerbek holt sich den Titel

Segler des Wassersportvereins Kollmar vor der Bretagne erfolgreich

von Michael Bunk

30. Juli 2019, 15:14 Uhr

Kollmar | Als er die Ziellinie überquerte ballte Max Billerbek aus Bokholt-Hanredder im Trapez hängend zum Jubel die rechte Faust. Er weiß zu diesem Zeitpunkt: Der zweite Platz in der siebten und letzten Wettfahrt der Weltmeisterschaften vor Quiberon in der französischen Bretagne hinter seinem Freund und Trainingspartner Markus Maisenmacher reicht, um erstmals den Titel in der Contender-Klasse zu gewinnen.

Mehr geht nicht Max Billerbek

Es ist der größte Erfolg in der bisherigen Segelsportkarriere des 33-Jährigen, der für den Wassersportverein Kollmar (WSVK) startet. Und den realisiert er erst nach und nach: „Mehr geht nicht.“ Die Ein-Mann-Jolle gehört nicht zum olympischen Programm, die Leistungsdichte aber um so größer. Von den ersten 20 des Klassements, da ist sich Billerbek sicher, hätte jeder das Zeug zum Champion.

Wetter kommt Billerbek entgegen

Dem blonden jungen Mann mit der sonnengebräunten Haut kommt in der Bretagne das Wetter entgegen. Der Wind weht nur mäßig, der Atlantik ist flach wie selten. „Es war mein Glück, dass wir auf der ruhigeren Seite, geschützt vorm Atlantik, gesegelt sind“, gibt er zu. Das spielt dem Leichtgewicht, das knapp 68 Kilogramm auf die Waage bringt, in die Karten. „Wenn die ganz Woche Druck und Ballermann gewesen wäre, hätte sicherlich jemand anders da oben gestanden“, sagt er bescheiden und bodenständig.

Bei mehr Wind eine Woche zuvor Vierter

Bei den französischen Meisterschaften in der Woche vor der WM war bei deutlich mehr Wind auf der gleichen Strecke Vierter geworden. Konkurrenten wie der dänische Europameister Sören Andreasen wiegen fast 30 Kilogramm mehr und haben entsprechend bei starkem Wind mehr Masse, um die Jolle auf Kurs zu halten.

Binnensee-Verhältnisse

„Das war schon mit dem Steinhuder Meer vergleichbar“, beschreibt Billerbek die Verhältnisse während der vier Wettkampftage. Nicht von ungefähr kommt dieser Vergleich: Auf dem größten deutschen Binnensee hatte er im Mai die Internationale Deutsche Meisterschaft gewonnen. Ein zweiter Rang während der Kieler Woche hinter Maisenmacher war ein weiterer Fingerzeig dafür, dass in diesem Jahr viel geht.

Optimale Einstellung gefungen

Der Bootsbauer bei der Kölln-Reisieker Werft Hein hatte im Winter neue Mastrohre verbaut und innerhalb von drei Wochenenden die optimale Einstellung für das Material gefunden. „Das macht den Unterschied zum letzten Jahr aus“, sagt er.

Konstantester Segler

Bei der WM in Quiberon war Billerbek der konstanteste Segler unter den 128 Startern. Zwei erste und drei zweite Plätze sowie einen dritten Rang brachte er in die Wertung ein während alle anderen Titelanwärter mindestens einen Ausreißer nach unten verzeichneten. Gezittert hatte der WSVK-Segler nur nach Wettfahrt drei, wo er wegen eines Fehlstarts disqualifiziert wurde. Dieses war aber am Ende das eine erlaubte Streichergebnis. Tags darauf holt er seinen zweiten Tagessieg mit einem Vorsprung von vier Minuten auf die anderen Boote.

Spitzenposition

Drei zweite Plätze spülten Billerbek dann an die Spitze des Klassements – eine Position, die er sich in jungen Jahren nie hätte träumen lassen, als er erst beim WSV Uetersen und dann beim WSV Kollmar begonnen hatte zu segeln. Über das Anfängerboot Optimist und den von vielen Jugendlichen genutzten Pirat fand er schließlich vor 14 Jahren den Weg in den Contender. 2006 segelte er vor Laboe die erste Regatta in der 4,88 Meter langen Jolle („Ich weiß nicht, wie oft ich da gekentert bin“) mit. Geblieben ist er bei allen Erfolgen norddeutsch nüchtern: