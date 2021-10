Fussball-Verbandsliga West : Marvin Baese trifft für TuS Krempe zum Sieg

Torhüter Konrad hält das 1:0 mit guten Paraden fest.

Krempe | Mit einem am Ende nicht unverdienten 1:0 (0:0)-Sieg kehrte TuS Krempe von seinem Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga West beim Marner TV zurück. In der auf mäßigem Niveau stehenden Begegnung hatten bei einem über weite Strecken ausgeglichenen Spielverlauf in der Endphase beide Seiten ihre Chancen. Krempe reicht Baeses Tor Letztlich reichte den Krem...

