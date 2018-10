Fußball-Landesliga Schleswig : Marschkickerinnen nur 2:2

SG Wilstermarsch gibt 2:0-Führung aus der Hand / Neuenbrook/Rethwisch gewinnt 4:2

von Reiner Stöter

08. Oktober 2018, 15:21 Uhr

Die SG Wilstermarsch ist in der Fußball-Landesliga Schleswig nicht über ein Unentschieden auf heimischen Geläuf hinausgekommen. Im Westderby trennten sich die Marschkickerinnen von TuRa Meldorfs zweiter Mannschaft mit 2:2. Der SV Neuenbrook/Rethwisch hielt sich dagegen mit einem 4:2-Erfolg über die SG RieWa schadlos.



SG Wilstermarsch – TuRaMeldorf II 2:2 (2:1). Die Marschkickerinnen legten schnell zwei Treffer vor. Beide Male war Anika von Swiontek-Brzezinski zur Stelle – zunächst nach einem Eckball (3.) sowie kurze Zeit später mit einem Heber im Anschluss an einen Lattentreffer von Lea Schwardt (15.). Nach einer halben Stunde wendete sich das Blatt aber zu Gunsten der Gäste, die der SGW nun ihr körperbetontes Spiel aufdrückten. Noch vor der Pause gelang den Meldorferinnen der Anschlusstreffer durch Gesa von Drathen, nachdem die Gastgeberinnen den Ball nicht klären konnten (45.).

Im zweiten Durchgang übernahm TuRa endgültig die Kontrolle und die Marschkickerinnen liefen nur noch hinterher. Folgerichtig fiel der hochverdiente Ausgleich für die Gäste durch Janina Lucks (70.). Die Dithmarscherinnen wollten nun sogar noch den Sieg, doch die Heimelf überstand die Schlussphase ohne weiteres Gegentor und rettete zumindest einen Punkt über die Zeit. Für die SGW steht nun ein Highlight an: Morgen ist die erste Mannschaft von TuRa Meldorf zum Viertelfinale im Kreispokal zu Gast (19.30 Uhr in Wewelsfleth).



SV Neuenbrook/Rethwisch – SG Rieseby/Waabs 4:2 (1:0). Es war das Spiel von Eileen Näwie, die zunächst einen an sie selbst verursachten Elfmeter verschoss, danach aber dreimal ins Schwarze traf. Gegen den Vorletzten hatten die Gastgeberinnen jederzeit ein klares Übergewicht im Mittelfeld. Neuenbrook benötigte aber über eine halbe Stunde Anlaufzeit, ehe Näwie, von Amelie Stepany mustergültig bedient, das erste Mal zuschlug. RieWa deutete im ersten Durchgang nur einmal Torgefahr an, wobei der Pfosten einem Treffer im Weg stand.

Im zweiten Durchgang machten es die Gäste besser und schafften durch Inke Schülldorf (58.) den Ausgleich. Im direkten Gegenzug marschierte Eileen Näwie aber vom Anstoß weg unwiderstehlich durch die Reihen der SG und vollendete zur erneuten Führung für Neuenbrook (59.). Doch Inke Schülldorf hatte wieder eine Antwort parat und schaffte noch einmal den Ausgleich (65.). Erst danach waren die Neuenbrookerinnen richtig wach und machten endlich Druck. Eileen Näwie, die allein auf Torhüterin Sina Kossek zusteuerte und dieser keine Chance ließ, war es vorbehalten, das Heimteam endgültig auf Siegkurs zu bringen. Amelie Stepany legte schließlich zum 4:2-Endstand nach. „Wir haben gegen die kampfstarken Gäste zunächst versucht spielerisch zum Erfolg zu kommen, was jedoch nicht wirklich funktioniert hat. Aber wir haben dann über den Kampf ins Spiel gefunden und am Ende verdient gewonnen“, bilanzierte Trainer Tim Hellmann, der Urlauber Ole Rehder an der Seitenlinie vertrat.