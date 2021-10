Fussball-Verbandsliga West : Marner TV sieht Rot gegen FC Reher/Puls

Platzverweise für Borwieck, von Levern und Trainer Ehlers beim 0:3 des MTV

30. Oktober 2021, 19:11 Uhr

Marne | Viel Hektik und eine kollektive Unbeherrschtheit auf Seiten des Gastgebers überschatteten das Spiel der Fußball-Verbandsliga West zwischen dem Marner TV und dem FC Reher/Puls, dass die Steinburger mit 3:0 (1:0)-Toren für sich entschieden.

War es der Frust beim Marner Marx Borwieck? In der 68. Minute scheiterte er mit einem an ihn selbst verwirkten Elfmeter am überragenden FC-Keeper Marco Schön und drei Minuten später wollte er in einer ähnlichen Szene im Reher/Puls-Strafraum wieder den Elfmeterpfiff haben, doch diesmal wurde er wegen Stürmerfoul zurückgepfiffen, was ihn dann offenbar zu unpassenden Worten in Richtung Unparteiischen veranlasste. Folge: Er sah die Rote Karte. Nun eskalierte die Situation: Borwiecks Mitspieler Sven von Levern (Beleidigung des Schiri-Assistenten) und MTV-Trainer Michael Ehlers (Schiedsrichter-Beleidigung) sahen ebenfalls Rot.

Das Spiel begann bereits mit einer umstrittenen Szene: Marnes Keeper Finn Ehlers soll gegen Andre Albers in der dritten Minute gefoult haben, es gab Elfmeter für den FC. „Den muss man nicht geben“, berichtete Reher/Puls-Sprecher Bernd Lintelow. Timo Albers verwandelte zum 0:1. Kurz vor der Pause waren die Marner dem Ausgleich sehr nahe. In einer mehrminütigen Drangphase ergaben sich für Krahn und Borwieck mehrere Hochkaräter, die FC-Schlussmann Schön sensationell vereitelte.

Nach dem Wiederbeginn zogen die Rohwedder-Schützlinge durch Treffer von Andre Albers (53.) per Kopf auf Flanke von Andreas Tank und Mathis Nowak (56.) nach Kombination über Andre Albers und Andreas Tank auf 3:0 davon. Die Phase nach den Platzverweisen brachte dann keine nennenswerten Torraumszenen mehr.

Marner TV: Finn Ehlers – C. Krahn, Rosenau (68. Prädel), Bordug, Borwieck, Pien, Brast (60. Waller), von Levern, O. Krahn, Wendt (46. Schoer), B. Ehlers.

FC Reher/Puls: Schön – Mertens, Tank (64. L. Dau), Stukenberg, Büch, Warncke, T. Albers, Nowak (82. Offt), A. Albers, Behrens (69. Solterbeck), Pukallus.

Schiedsrichter: Leon Andresen (Todenbüttel)

Zuschauer: 60

Tore: 0:1 T. Albers (3./Foulelfmeter), 0:2 A. Albers (53.), 0:3 Nowak (56.).

Rote Karten: Borwieck (Grobes Foulspiel und Reklamieren), von Levern (Beleidigung des SR-Assistenten), MTV-Trainer Michael Ehlers (Schiedsrichter-Beleidigung) – alle 71. Minute.