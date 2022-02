Fussball-Verbandsliga West : Luca Albers ist einer von neun Sommerzugängen des VfR Horst

Coach Florian Rammer plant zur Saison 2022/23 den großen Umbruch. Er rechnet damit, dass einige Spieler kürzer treten werden. Der Kader dürfte sich bei etwa 23 Kickern einpendeln.

Horst | Kaum ein Verein in unserem Verbreitungsgebiet ist in Sachen Spielerneuverpflichtungen so aktiv wie der VfR Horst. Beim Fußball-Verbandsligisten setzt sich in nächster Zeit saisonübergreifend ein Umbruch fort, der schon außergewöhnlich ist. „Da bei uns vier, fünf Spieler aus verschiedenen Gründen kürzer treten wollen, wird sich der Kader dann insgesam...

