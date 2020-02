Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga Nord : Lolas Faustballer verpassen den Sprung nach oben

Im niedersächsischen Armstorf verlieren sie alle drei Spiele mit 0:3.

20. Februar 2020, 17:44 Uhr

Hohenlockstedt | Die Zweitliga-Faustballer des TSV Lola haben den Aufstieg in die Erste Bundesliga Nord (Halle) verpasst. Im niedersächsischen Armstorf unterlagen sie im Rahmen des Aufstiegsturniers den Teams aus Leichlingen, Moslesfehn und Armstorf jeweils 0:3.

Mit Blick auf die Leistungen seiner Spieler innerhalb der vorangegangenen Punktrunde der zweiten Bundesliga Ost und im Vergleich mit dem, was sie in Armstorf geleistet haben, resümierte Trainer Marcus Himmelhan: „Im Gegensatz zur Runde bin ich sehr zufrieden. Wir konnten zum Teil gut mithalten. Es wäre vermessen gewesen zu glauben, dass wir gegen drei Ex-Bundesligisten erfolgreich sein würden. Da hätte schon viel zusammenlaufen müssen.“ Am Ende habe die nötige Abgeklärtheit gefehlt.

In sehr starker Form und als auffälligster Spieler des Turniers präsentierte sich auf Lolaner Seite Hannes Himmelhan. Der U18-Nationalspieler stoppte schwierigste Bälle und spielte sie den Teamkameraden immer wieder verwertbar zu. Am Ende konnte aber auch er die Niederlagen nicht verhindern.

Den U18-Spielern des Vereins stehen am kommenden Sonnabend (22.2.) die Spiele um die Ostdeutsche Meisterschaft ins Haus. Spielbeginn in der Sporthalle Finnische Allee ist um 12.45 Uhr. Sollten die Lolaner erfolgreich sein, haben sie die Fahrkarte zu den Deutschen Hallen-Meisterschaften im März gelöst.