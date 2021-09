Fußball-Landesliga Schleswig : Lösbare Heimaufgabe für BSC Brunsbüttel

Schleusenstädter erwarten Stern Flensburg

03. September 2021, 15:18 Uhr

Brunsbüttel | Nach den beiden „Brocken“ zu Beginn der neuen Saison in der Fußball-Landesliga Schleswig in Rotenhof (1:5) und gegen Husum (1:3) empfängt der BSC Brunsbüttel am heutigen Sonnabend um 16 Uhr an der Olof-Palme-Allee mit Stern Flensburg am dritten Spieltag eine Mannschaft, gegen die sich die Schleusenstädter auf Augenhöhe sehen. Der Sportliche Leiter des BSC, Benjamin Hübner, beschreibt den Schlüssel zum Erfolg so: „Wir müssen an die starke Phase aus dem Spiel gegen Husum anknüpfen, dann wird es für die Flensburger schwer, uns zu schlagen.“

Die Fördestädter bekleckerten sich zuletzt beim 2:5 in Kropp nicht mit Ruhm, offenbarten eine hohe Fehlerquote und sollten nach den bisherigen Eindrücken (am ersten Spieltag reichte es für die „Sterne“ trotz einer 4:2-Führung nur zu einem 4:4 gegen Geest 05) durchaus eine machbare Aufgabe für die Brunsbütteler sein.

Es fehlen beim Gastgeber allerdings weiterhin die verletzten Andreas Köhler, Rouven Drzimkowski und Kim Ole Ploog. Hinzu kam mit Lasse Wolter ein weiterer angeschlagener Spieler aus dem Husum-Spiel. Außerdem stehen der erkrankte Nils Klaassen und Johannes Niebuhr nicht zur Verfügung.