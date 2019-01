Futsal : LM-Qualiturnier in Krempe

Schwere Aufgabe für Steinburger Frauenteams

von Reiner Stöter

03. Januar 2019, 13:21 Uhr

Eigentlich hatte sich Frauen-Spielwartin Andrea Kuhlmann den Sonntag in Krempe anders vorgestellt. Nicht wie eigentlich geplant Futsal-Kreismeisterschaften, sondern eins von acht Qualifikationsturnieren für die Futsal-Landesmeisterschaften wird dort ausgetragen. Anstatt mit den Gegnern des KFV Westküste aus Dithmarschen müssen sich die Steinburger Teams gegen SV Henstedt-Ulzburg, Olympia Neumünster und FSC Kaltenkirchen durchsetzen. Kreismeisterschaften gibt es aufgrund der geringen Meldeergebnisse in den anderen Kreisverbänden diesmal nicht. So hat es der Schleswig-Holsteinische Fußballverbands entschieden. Da sich nur der Turniersieger für die LM qualifiziert, dürfte das Weiterkommen für wenigstens eines der hiesigen Teams kaum zu schaffen sein, da ihnen mit Regionalligist Henstedt-Ulzburg ein scheinbar unüberwindbarer Brocken vorgesetzt wurde. Landesligist SG Wilstermarsch sowie die Kreisligisten FSG Oldendorf/SCI, SG Steinburg und SG Hohenaspe/Lola bekommen es ab 11 Uhr in der Vorrunde mit dem Überfliegerteam zu tun. In der zweiten Vorrundengruppe setzen sich die beiden Landesliga-Spitzenteams SV Neuenbrook/Rethwisch und FSC Kaltenkirchen mit den Kreisligisten SG Kellinghusen und Ollympia Neumünster auseinander.