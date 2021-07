Volksläufe : Liliencronlauf in Kellinghusen abgesagt

Zu viel Risiko und zu hoher Personalaufwand für VfL und Orgateam wegen Corona

von Reiner Stöter

12. Juli 2021, 15:27 Uhr

Kellinghusen | Der VfL Kellinghusen und das Organisationsteam des Liliencronlaufes haben sich auch in diesem Jahr dazu entschieden, den Lauf, der am 21. August geplant war, abzusagen. Die Kellinghusener reihen sich damit in die lange Liste der in diesem Jahr abgesagten Volksläufe ein.

Zur Begründung werden gleich mehrere Dinge angeführt. Zunächst einmal ist immer noch die Unsicherheit da, ob ein solcher Lauf aufgrund wieder steigender Corona-Zahlen überhaupt gestartet werden kann. Selbst wenn man durchaus in der Lage wäre, ein Hygienekonzept einzubeziehen, wäre dies mit weitaus höherem Personalaufwand als sonst verbunden, was Verein und Orga-Team vor große Probleme stellen würde.

Da bisher auch noch kein einziger Lauf des Steinburg-Cups durchgeführt worden ist, wird beim VfL in dieser Hinsicht auch kein Bedarf mehr gesehen, so dass von einer geringeren Teilnehmerzahl ausgegangen werden muss, die den Aufwand nicht rechtfertigt. Da mit dem 25. Lauf ein Jubiläumslauf anstehe, wolle man diesen lieber in einem würdigen und sorgenfreien Umfeld veranstalten. „Es tut uns sehr leid. Wir wären gerne an den Start gegangen, aber nicht unter diesen Umständen“, sagt Orgateam-Chef Andreas Kayßer. „In diesem Sinne auf ein Neues in 2022 und dass der 25. Lauf nicht bis 2025 warten muss.“