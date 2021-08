Comedian gründet Fußballverein : Leo Leiser will die C-Klasse aufmischen

Ein Stadtduell mehr im Itzehoer Sportgeschehen

Itzehoe | In Zukunft gibt es im Itzehoer Sportgeschehen ein Stadtduell im Fußball mehr: Der Itzehoer Lars Appel (52), auch bekannt als Comedian Leo Leiser, hat mit dem „IFC Leiser“ einen neuen Verein gegründet und nimmt mit diesem von nun an am regulären Steinburger Spielbetrieb teil. Heimat an der Kaiserstraße Für seine Aktivitäten stellte die Stadt dem neuen V...

