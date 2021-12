Fußball-Kreisliga Süd-West : Lars Hansen löst Rene Grundler beim SC Hohenaspe ab

Interne Regelung beim Trainerwechsel zum Saisonende

Hohenaspe | „Die Jungs brauchen mal was Neues“, erläutert Rene Grundler, Trainer des Fußball-Kreisligisten SC Hohenaspe, seinen Entschluss, zum Saisonende aufzuhören. Grundler hat die erste Mannschaft des HSC dann vier Jahre gecoacht. Größter Erfolg Aufstieg in Kreisliga Sein größter Erfolg ist der Aufstieg in die Kreisliga. Zuvor war Grundler auch schon acht Jah...

