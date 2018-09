Fußball-Kreisliga West : Lägerdorfer Zweite düpiert Heide

Oberliga-Reserve triumphiert mit 6:1 im Gipfeltreffen, Schenefeld siegt im Derby gegen Glückstadt mit 6:3.

von shz.de

23. September 2018, 19:07 Uhr

VfR Horst II – RW Kiebitzreihe 2:5 (1:1). Die Gastgeber waren im ersten Durchgang spielbestimmend, nutzten ihre Gelegenheiten jedoch nicht konsequent genug. So glich Bendix Jürs für Horst erst wenige Minute vor der Pause aus, nachdem Bengt Olof Gronemann die angereisten RWK-Kicker etwas schmeichelhaft in Führung gebracht hatte. Im zweiten Durchgang gingen engagierte Horster durch Gianluca Stollhans in Führung, mussten jedoch im direkten Gegenzug den Ausgleichstreffer von Fynn Schüder hinnehmen. Dann jedoch verließ die Gastgeber die Kraft. Bengt Gronemann machte mit zwei verwandelten Strafstößen seinen Dreierpack perfekt und besorgte die 2:4-Gästeführung, welche Rene Reimers kurz vor Abpfiff zum 2:5-Endstand ausbaute. „Ein schönes Spiel, in dem aufgrund der ersten Hälfte mehr für uns drin gewesen wäre“, resümierte VfR-Coach Michael Blume.





Tore: 0:1 Gronemann (7.), 1:1 Jürs (39.), 2:1 Stollhans (57.), 2:2 Schüder (62.), 2:3 Gronemann (73.), 2:4 Gronemann (86.), 2:5 Reimers (90.+3).



SG Eiderstedt – TuS Krempe 3:3 (2:0). Trotz Kremper Überlegenheit nutzte die SG im ersten Durchgang zwei Fehler in der TuS-Defensive. Louis Petersen und Mike Plähn brachten Eiderstedt mit 2:0 zur Pause in Führung.

Im zweiten Durchgang bewiesen die Gäste Moral und verkürzten in der 77. Minute durch Tobias Koch. Drei Minuten später stellte SG-Goalgetter Plähn mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Die turbulente Schlussphase komplettierte Krempes erneute Aufholjagd, welche durch Cosimo Mansicalco und Tobias Koch ein 3:3 zur Folge hatte. „Es war eigentlich ein Spiel auf ein Tor“, ärgerte sich TuS-Coach Peter Krieger über den Spielverlauf.





Tore: 1:0 Petersen (28.); 2:0 Plähn (38.), 2:1 Koch (77.), 3:1 Plähn (80.), 3:2 Maniscalco (84.), 3:3 Koch (86.)



TSV Lägerdorf II – Heider SV II 6:1 (2:0). Das war ein Express von uns heute“, sagte TSV-Trainer Thomas Garczarek zum Kantersieg seines Teams im Spitzenspiel gegen den Heider SV II. Im Duell der Oberliga-Reserven zeigte der TSV eine überzeugende Vorstellung und dominierte den Gegner nach Belieben. Alex Bojdol und ein Eigentor eröffneten den Torreigen im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit sorgten Treffer von Jauk, Hatje-Fötsch und ein weiteres Eigentor schon nach nicht einmal einer Stunde für Klarheit. Dennis Staade erhöhte sogar noch auf 6:0, Mustafa Hossaini setzte mit seinem Ehrentreffer zum 6:1-Endstand den Schlusspunkt.





Tore: 1:0 Bojdol (9.), 2:0 Karstens (32., Eigentor), 3:0 Jauk (51.), 4:0 Hatje-Fötsch (54.), 5:0 Aybar (57., Eigentor), 6:0 Staade, 6:1 Hossaini.



St. Michaelisdonn – TSV Nordhastedt 1:5 (0:5). In der ersten Halbzeit dominierten die Gäste nach Belieben und gingen bereits in der ersten Spielminute durch Marc Roessner in Führung. Nordhastedt nutze seine Chancen konsequent und erhöhten durch Alljoshua Hilker (4.) sowie Moritz Barfknecht (10.) , Jan Lennart Petersen(18.) und Mats Timm Kosuk auf 0:5 zur Pause. Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich ein umgekehrtes Bild, denn St. Michel war am Drücker. Rico Wolf gelang aber nur der Treffer zum 1:5-Endstand.





Tore: 0:1 Marc Roessner (1.), 0:2 Alljoshua Hilker(4.), 0:3 Moritz Barfknecht (10.), 0:4 Jan Lennart Petersen (18.), 0:5 Mats Timm Kosuk (42.), 1:5 Rico Wolf (58.)



SSV Lunden – TSV Heiligenstedten 1:2 (0:2). Beide Teams spielten über die gesamte Distanz engagiert und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste durch Mike Ely und Marvin Fett in Führung gingen. Der SSV vergab sowohl im ersten, als auch im zweiten Durchgang jeweils einen Strafstoß. Beide Male scheiterten SSV-Spieler am bärenstarken TSV-Keeper Nils Witten. Nach gut einer Stunde kamen dann die Gastgeber zum verdienten Treffer durch Lars Schmitt, der die 1:2-Niederlage nicht mehr abwenden konnte.





Tore: 0:1 Mike Ely (21.), 0:2 Marvin Fett (38.), 1:2 Lars Schmitt (58.)



Neuenkirchener SC – Merkur Hademarschen 1:1 (1:0). Der NSC startete gut und ging nach drei Minuten durch Nico Schulz in Führung. Darauf hin entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen Unterbrechungen. Für spielerische Akzente sorgte in der zweiten Halbzeit nur Lukas Feldhusens Ausgleich, der auch den 1:1-Endstand darstellte. In der Schlussphase gab es zudem noch zwei gelb-rote Karten für den NSC und einen Platzverweis wegen Tätlichkeit gegen Merkur.





Tore: 1:0 Schulz (3.), 1:1 Feldhusen (57.). Gelb-Rot: Dethlefs (75.), Brunk (90.+2) beide NSC. Rot: Wiese (90+2, Tätlichkeit) Merkur



TS Schenefeld – Fortuna Glückstadt 6:3 (1:2). Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit vielen sehenswerten Offensivaktionen. Zunächst zeigte sich Fortuna vor dem Tor konsequenter und ging mit einer knappen 1:2-Führung in die Halbzeit. Nach Wiederbeginn drehten die Gastgeber die Partie, mussten zwischenzeitlich jedoch den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Von da an präsentierte sich Schenefeld eiskalt vor dem gegnerischen Tor und erzielte bis zum Schlusspfiff. Besonders sehenswert war dabei David Wedels Heber aus 60 Metern Torentfernung zum 6:3-Endstand.





Tore: 0:1 Baum (10.), 1:1 Wedel (35.), Baum (38.), 2:2 Wedel (54.), 3:2 Wendt (62.), 3:3 Wachs (63.), 4:3 Krause (67.), 5:3 Wedel (75.), 6:3 Wedel (90.+2)