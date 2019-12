Erstes Hallenfußball-Highlight der Winterpause : Lägerdorf-Nachfolger gesucht

Sportsline-Westküstenturnier am Sonnabend ab 14 Uhr in der Itzehoer Lehmwohldhalle

von Gunther Schöniger

20. Dezember 2019, 09:26 Uhr

Itzehoe | Sonnabend Nachmittag pünktlich um 14 Uhr ertönt für das Auftaktspiel beim traditionellen Westküstenturnier im Hallenfußball in der Itzehoer Lehmwohldhalle erstmals die Sirene. Der Heider SV und Alemannia Wilster beginnen in der Gruppe 1. Das Programm mit rund fünf Stunden Hallenfußball bei insgesamt 24 Begegnungen mit einer jeweiligen Spieldauer von zehn Minuten lässt für die Fans bei dem attraktiven Teilnehmerfeld Kurzweil und viel Spannung erwarten.. Gegen 19 Uhr sollte der neue Titelträger des stattlichen Riesenpokals des Kreisfußballverbandes Westküste feststehen. Gespielt wird außerdem um Preisgelder in Höhe von insgesamt 2.000 Euro in Form von Warengutscheinen. Das Turnier hat mit der Firma Sportsline in diesem Jahr einen neuen Sponsor erhalten und wird unter diesen Namen – Sportsline Westküstenturnier – in die Geschichte des Traditions-Meetings eingehen. Ausrichter ist der FC Reher/Puls, Titelverteidiger der TSV Lägerdorf. Heute stellen wir die Teams der Gruppe 2 vor.



VfR Horst

Der VfR Horst beschränkt seine Hallenaktivitäten um die Jahreswende auf drei Turniere. Neben dem Westküstenturnier steht noch das eigene Meeting Anfang Januar und die Hallenkreismeisterschaften auf dem Termin-Kalender. Für Trainer Florian Rammer hat die Gesundheit der Spieler oberste Priorität. „Wir werden nicht mit aller Gewalt den Erfolg suchen“, so der Teamchef. Bei den Horstern ist der Kreis derer Spieler, die in der Halle kicken möchten, nicht so groß, dass das Team in voller Leistungsstärke antreten kann. Rammer: „Wir haben drei, vier gestandene und viele junge Spieler dabei, wollen uns aber dennoch vernünftig verkaufen.“

Für den VfR laufen in der Lehmwohldhalle auf: Rene Lemke - Rene Thies, Dominik Bubat, Sören Boysen, Leon Lienau, Neiji Tomoe, Adem Aydogan, Torben Sternberg, Florian Rossow, Fabian Kierpert und Jan Schüder.



TSV Heiligenstedten

„Wir sehen das Westküstenturnier als interessante Abwechslung für das sonst übliche Geschehen auf dem grünen Rasen an und wollen uns so gut es geht verkaufen“, blickt Heiligenstedtens Trainer Stefan Pohlmann auf die Spiele in der Gruppe 2.

Das vorläufige Aufgebot der Julianka-Elf benennt Pohlmann wie folgt: Ismail Bostanci – Alexander Gottselig, Butrint Rexhepaj, Jan Niklas Zemke, Jorick Lucht, Marvin Vett, Mike Ely, Simon Paulsen, Steven Bolln, Fabian Koopmann und Tim Berkhahn.

BSC Brunsbüttel

Große Vorfreude auf das Westküstenturnier herrscht auch beim BSC Brunsbüttel. „Bei diesem renommierten Meeting sich mit den besten Teams der Region messen zu dürfen, ist schon eine tolle Sache“, sagt BSC-Team-Manager Benjamin Hübner.

Die Brunsbütteler kommen mit folgender Mannschaft nach Itzehoe: Merlic Suhn – Nils Klaaßen, Gilian Jebens, Phil Bargmann, Timo Henning, Max Eckhardt, Paul Eckhardt und Johannes Niebuhr.

Fortuna Glückstadt

Die Verbindung zum neuen Westküstenturnier-Sponsor Sportsline durch Co-Trainer Michael Kölln ermöglichte Kreisligist Fortuna Glückstadt die Teilnahme an diesem Hallenspektakel. „Wir freuen uns natürlich, hier teilnehmen zu dürfen“, sagt Trainer Detlef Schmidt, der aus unterschiedlichen Gründen aber auf einige gute Hallenspieler in seinem Team verzichten muss. „Dennoch wollen wir versuchen, den einen oder anderen Favoriten zu ärgern“, gibt sich Schmidt kämpferisch.



Fortuna wird vertreten durch: Tobias Lohse, Arne Deich – Marlon Feldmann, John-Simon Reimers, Colin Puls, Berat Güler, Torge Feldt, Dennis Appel, Christopher Schubert und Tristan Lipinski.



TSV Lägerdorf

„Wir gehen wie in jedem Jahr mit großer Vorfreude an den Start beim Westküstenturnier“, blickt Lägerdorfs Trainer Jörn Skottke dem Meeting in der Lehmwohldhalle am Sonnabend entgegen. Der TSV-Trainer weiß aber auch, was auf den Vorjahres-Sieger in der starken Gruppe 2 zukommt. Skottke: „Den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen wird sicher sehr schwierig. Wir wollen aber auf jeden Fall das Halbfinale erreichen. Danach benötigt man auch etwas Spielglück.“ Für den Landesligisten soll der Spaß am Turnier in einer voll besetzten Halle mit vielen stimmungsvollen Momenten nicht zu kurz kommen. „Über allem steht aber, dass alle Akteure verletzungsfrei bleiben“, betont Skottke.Der TSV schickt in die Spiele: Matteo Chionidis, Marvin Koch – Tjorven Brendemühl, Christian Lipinski, Edwart Jauk, Jan Hellmann, Jonas Bischoff, Lasse Engel, Torge Kunter und Bastian Peters.