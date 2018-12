Nordsport-Westküstenturnier : Lägerdorf hat den längsten Atem

TSV schlägt VfL Kellinghusen im Finale 2:1 / FC Reher/Puls Dritter

von shz.de

23. Dezember 2018, 13:32 Uhr

Selten war in den vergangenen Jahren ein Westküstenturnier von so vielen Emotionen geprägt, wie diesmal. Die 34. Auflage dieses Hallenfußball-Highlights in der Itzehoer Lehmwohldhalle am Sonnabend vor über 500 bisweilen begeistert mitgehenden Zuschauern insbesondere aus dem Fan-Lager von Alemannia Wilster hatte am Ende mit dem Oberligisten TSV Lägerdorf einen Sieger, dem die Gier nach diesem Erfolg spürbar ins Gesicht eines jeden Spielers und Verantwortlichen geschrieben war und die sich nach dem 2:1 im Endspiel gegen den Verbandsligisten VfL Kellinghusen in grenzenlosen Jubel entlud. „Dieser Sieg hat uns noch gefehlt“, freute sich TSV-Ligaobmann Reiner Kuhr. Der Gewinn des Nordsport-Cups war Balsam auf die Seelen der Lägerdorfer nach der enttäuschenden Hinrunde in der Oberliga und dem aktuell letzten Tabellenplatz.

Den dritten Platz sicherte sich Landesligist FC Reher/Puls, der sich nach einer dramatischen Halbfinal-Niederlage gegen den TSV Lägerdorf nach Verlängerung und Neunmeterschießen den Frust des verpassten Finaleinzuges im „kleinen Finale“ mit einem 7:2 gegen Verbandsligist SG Geest 05 – dem höchsten Sieg des Turniers – von der Seele schoss.

Vor allem, als es in der Finalrunde um die „Wurst“ ging, wurde es richtig emotional. Auf dem Feld ging es zur Sache, gab es grenzwertige Fouls und umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen, die in heftigen Protesten von den Trainerbänken mündeten, als ginge es um viel mehr, als ein Hallenfußballspektakel mit dem Anspruch auf Spaßfußball. Der Spaß hörte dann bei den Schiedsrichtern auf, die Trainer wie den Geester Teamleiter Andre Wiechmann und Rehers Carsten Hinrichsen nach Ausrastern und verbalen Entgleisungen kurzerhand aus dem Innenraum verwiesen.

Das Westküstenturnier wird nach leicht abgewandelten Fustal-Regeln gespielt. Nicht selten umstritten bei diesem Turnier: Nach dem vierten kumulierten Foul gibt es einen Strafstoß vom 12-Meter-Punkt. So fiel der Ausgleich zum 2:2 in der regulären Spielzeit für den FC Reher/Puls im Halbfinale gegen den TSV Lägerdorf Sekunden vor der Schluss-Sirene. „Wir sollten zu den alten Fußballregeln in der Halle zurückkehren. Die kennt jeder und da sind auch die Schiedsrichter nicht überfordert“, sagte Lägerdorfs Ligaobmann Reiner Kuhr.



Die Finalrunde







Die Vorrunde





Nicht unbedingt erwartet wurde die Finalrunden-Teilnahme der beiden Verbandsligisten SG Geest 05 und VfL Kellinghusen, zumal beide in ihren Vorrunden-Gruppen immerhin höher eingeschätzte Teams „vor der Brust“ hatten wie den Oberligisten Heider SV (Gruppe 1) beziehungsweise Titelverteidiger BSC Brunsbüttel (Gruppe 2). Geest 05 fiel nach einer erfolgreichen Gruppenphase mit vier Siegen dann aber stark ab. Im ersten Halbfinale siegten die Kellingusener gegen die 05-er nach Toren von Falko Möller (1.), Jasper Schwarz (3.) und Kevin Ladendorf (7.) bei einem Gegentreffer von Jan Martin Kurth (6.) mit 3:1 und standen als erster Finalteilnehmer fest.Das zweite Semi-Finale zwischen dem TSV Lägerdorf und dem FC Reher/Puls toppte alles, was an diesem Nachmittag in knapp fünf Stunden an Hallenfußball in insgesamt 24 Begegnungen über die Bühne ging. Zunächst sah es nach einem ungefährdeten Lägerdorfer Sieg aus. Marco Bolik (4.) und Yanneck Kuhr (6.) hatten Tempogegenstöße mit Toren zu einer 2:0-Führung für den TSV abgeschlossen. Jan Hellmann (9.) verpasste die endgültige Entscheidung in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit und dann ging es „rund“: Zeitstrafe für den TSV-er Bastian Peters nach groben Foul an Joshua Seider; Anschlusstreffer für den FC durch Andre Albers (10.) – 40 Sekunden waren noch auf der Uhr.Viertes Lägerdorfer Foul, die Schiedsrichter gaben einen Strafstoß von der 12-Meter-Marke für Reher/Puls. 13 Sekunden noch auf der Uhr, Joshua Seider behielt die Nerven und traf zum 2:2 – Verlängerung.Fünfminütiger Nachschlag: Nach vier gespielten Minuten und vergebenen Chancen von Torge Kunter (13.) und Marco Bolik (14.) gelang Bastian Peters (15.) die erneute Lägerdorfer Führung zum 3:2. Im Gegenzug erzielte Joshua Seider 36 Sekunden vor Ende der Verlängerung das 3:3 – Neunmeterschießen.Nur Joshua Seider, Timo Albers und Andreas Tank trafen für den FC. Andre Albers und Christoph Rohwedder vergaben vom Neunmeter-Punkt. Bastian Peters, Jan Hellmann, Tjorven Brendemühl und Marvin Koch netzen beim TSV ein. Nur Kenney Beetz scheiterte: 4:3 für Lägerdorf – Finale.Fast ein wenig zu ruhig war danach das Spiel um Platz drei zwischen Geest 05 und Reher/Puls. Beim Verbandsligisten schien die Luft raus, während der FC nach dem emotionalen Halbfinale gegen Lägerdorf noch mal Lust auf Toreschießen verspürte, wobei es ihnen durch halbherzige Gegenwehr der Geester aber auch leicht gemacht wurde. Torsten Alter (1.), Timo Albers (4.), Joshua Seider (5., 10.), Lasse Dau (5.) und Andre Albers (6., 10.) trafen zum 7:2 bei Gegentoren von Alexander Splinter (8.) und Andre Köller (9.).Auch das Finale zwischen Kellinghusen und Lägerdorf erreichte nicht mehr die Dramaturgie des zweiten Semi-Finales. Bastian Peters (1.) legte nach 27 Sekunden für den TSV vor. Jan Hellmann (6.) erhöhte auf 2:0. Mit einem herrlichen Freistoßtor gelang Falko Möller (7.) zwar noch der Anschluss für den VfL, den Sieg ließen sich die Lägerdorfer aber nicht mehr nehmen.In der Gruppe 1 überraschte die SG Geest 05 mit vier Siegen. Dem 2:1 gegen Wilster und dem 2:0 gegen Heiligenstedten ließ das Team von Trainer Andre Wiechmann auch einen 3:1-Erfolg über den FC Reher/Puls folgen. Anschließend schlugen die Geester den insgesamt enttäuschenden Heider SV mit 3:0. Eine bis dahin makellose Bilanz konnten die 05-er aber in der Finalrunde nicht mehr veredeln.Der FC Reher/Puls kam schwer ins Turnier. Beim mühevollen 1:0 zum Auftakt gegen den TSV Heiligenstedten dauerte es mehr als sechs Minuten, ehe Torsten Alter den ersten Treffer dieses Turniers erzielte. In Fahrt kam das Hinrichsen-Team danach mit einem 4:1-Sieg über den Heider SV und dem gleichen Ergebnis gegen Alemannia Wilster. Neun Punkte reichten zum zweiten Platz und der angestrebten Qualifikation für das Halbfinale. Heiligenstedten und Wilster blieben die Plätze drei und vier. Enttäuschend der HSV, der am Ende trotz dreimaliger Führung selbst das Spiel gegen den TSV Heiligenstedten (3:3) nicht gewann und dadurch als einziges Team sieglos blieb.

In der Gruppe 2 waren die beiden Semi-Finalisten schnell gefunden. Lägerdorf sammelte gegen Fortuna Glückstadt (4:0), VfR Horst (1:0) und BSC Brunsbüttel (3:2) drei Siege ein, erlaubte sich dann im vierten Gruppen-Match gegen den VfL Kellinghusen (1:4) allerdings ein schwächeres Spiel, das dem späteren Turniersieges fast den Staffel-Sieg gekostet hätte. Der Treffer von Yanneck Kuhr Sekunden vor Schluss zum 1:4 entschied schließlich aufgrund der Tordifferenz über den Gruppensieg. Kellinghusen startete mit zwei 2:1-Erfolgen gegen Brunsbüttel und Horst ins Turnier, patzte gegen Glückstadt (1:4) und triumphierte danach gegen Lägerdorf. Mehr als Rang drei lag für den VfR Horst drin. Unglückliche Niederlagen aus der Sicht der Süd-Steinburger gegen Kellinghusen (1:2) und Lägerdorf (0:1) warfen das Rammer-Team schnell zurück und ließen sich durch die Siege gegen Glückstadt (1:0) und Brunsbüttel (3:2) nicht mehr so weit korrigieren, dass es für ein Halbfinal-Einzug reichte. Glückstadt und Brunsbüttel auf den Rängen vier und fünf landeten immerhin je einen Sieg.

Lägerdorf