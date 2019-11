Fussball-Landesliga Schleswig : Lägerdorf dreht die Partie

Der TSV gewinnt gegen Hohenwestedt mit 4:2. Bastian Peters und Torben Behrens schnüren jeweils einen Doppelpack.

von Michael Lemm

17. November 2019, 17:31 Uhr

Nach einer Partie mit zwei unterschiedlichen Hälften erkämpfte sich in der Fußball-Landesliga Schleswig der TSV Lägerdorf dank einer Steigerung nach der Halbzeitpause ein 4:2 (1:2) gegen den MTSV Hohenwestedt. Dabei profitierte der Gastgeber allerdings auch von einer Überzahl im kompletten zweiten Durchgang. Der MTSV-er Marco Taedcke hatte kurz vor dem Pausenpfiff Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels gesehen.

Zunächst kamen die Lägerdorfer gut in die Partie, doch Lasse Engel (8.) scheiterte mit dem ersten Hochkaräter am aufmerksamen Hohenwestedter Torhüter Enno Beckmann. Nur wenige Augenblicke zappelte das Kunstleder aber tatsächlich im MTSV-Netz. Bastian Peters nutzte einen schnellen Ballgewinn zum frühen 1:0 (9.).

In der Folge drängte aber der MTSV die Gastgeber zurück und präsentierte seine beachtlichen Offensiv-Qualitäten. Zunächst scheiterte Wirbelwind Thies Kochanski noch an sich selbst (19.) und an Lägerdorfs Keeper Matteo Chionidis (20.). Aber seine dritte Einschuss-Möglichkeit nutzte der MTSV-Stürmer zum Ausgleich (25.), und Mathias Landt (31.) brachte die Gäste mit einem verwandelten Handelfmeter sogar mit 2:1 in Führung. Zuvor vergab schon Kochanski (28.) die Chance dazu.

Nach Wiederanpfiff kamen die Lägerdorfer energischer aus der Kabine, bauten großen Druck auf und nutzten auch ihre Überzahl. Mittelfeld-Kämpfer Torben Behrens drehte mit einem Doppelpack zum 3:2 die Partie. Zunächst nutzte er eine Vorarbeit von Peters (51.), dann war er als letzter Lägerdorfer nach einem Feist-Eckstoß am Ball (58.). Als Hohenwestedt in der Schlussphase öffnete, schnürte dann auch Bastian Peters mit dem 4:2 (85.) einen Doppelpack. „Zur Pause haben wir verdient zurückgelegen“, räumte TSV-Coach Jörn Skottke ein. „Aber im zweiten Durchgang haben wir Moral gezeigt und unsere Qualität ausgespielt. Natürlich hat uns die Überzahl in die Karten gespielt.“

TSV Lägerdorf – MTSV Hohenwestedt 4:2 (1:2)

TSV Lägerdorf: Chionidis – Willmann, Lipinski, E. Jauk, Hellmann – Matz, Behrens – Engel, Kuhr, Feist (75. Bischoff) – Peters (88. A. Jauk).

MTSV Hohenwestedt: Beckmann – Boye, Pinkert, Taedcke – Rathje, Brandt (81. Falkenhagen), Landt, T. Sievers, C. Sievers – Kochanski (70. Möller), Ubben.

SR: Jacobs (Tönning).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 Peters (9.), 1:1 Kochanski (25.), 1:2 Landt (31., Handelfmeter), 2:2 Behrens (51.), 3:2 Behrens (58.), 4:2 Peters (85.)