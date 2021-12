Handball-Kreisoberliga Frauen : Kurioser Spielabbruch im Heimspiel der Störtal Hummeln

Wegen zu vieler verletzter Spielerinnen holt Kremperheide/Münsterdorfs Trainer sein Team vom Feld

Wrist | Kurios: In der Handball-Kreisoberliga der Damen kam es im Spiel der HSG Störtal Hummeln gegen die zweite Mannschaft der HSG Kremperheide/Münsterdorf am vergangenen Sonntag zu einem ungewöhnlichen Spielabbruch. Wenig Personal Kremperheide war zu seinem letzten Punktspiel in 2021 nur mit neun Spielerinnen im Kader nach Wrist gefahren. Bereits in der ers...

