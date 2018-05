Handball-Oberliga : Kuhnke-Team ist Achter

von shz.de

07. Mai 2018, 05:35 Uhr

Am Saisonende bleibt für die Herzhorner Oberliga-Handballer nach dem 29:34 (13:15) im letzten Saisonspiel bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/RD nur Rang acht. Die Schützlinge von Manfred Kuhnke dürfen aber dennoch mit dem Saisonverlauf zufrieden sein, denn der Klassenerhalt war früh gesichert. Am Ende ging den Blau-Gelben die Luft aus, bedingt auch durch die vielen Verletzungen. Für beide Teams ging es in Westerrönfeld um nichts mehr. Dennoch zeigten sie eine ansprechende Leistung, wobei bei Herzhorn Nico Bielefeldt und Hendrik Meyn herausragten.

Bei den Gästen fehlte der etablierte Mittelblock. So überraschte Trainer Kuhnke die Schülper mit einer offensiven 3:2:1-Deckung mit Hendrik Meyn in der Spitze und Torben Voß sowie Sebastian Lipp auf den Halbpositionen. Lange Zeit entwickelte sich ein enger Schlagabtausch, bei dem die Herzhorner die Nase vorn hatten, sich aber nie klar absetzen konnten. Mit zunehmender Spielzeit fand auch die HSG immer besser ins Spiel. Insbesondere ihr Kreisläufer agierte clever hinter der offenen Herzhorner Deckung. Hinzu kam, dass der Schülper Haupttorschütze Tim Dau nie wirklich zu stoppen war. Nach dem 11:11 kippte die Partie zu Gunsten der Gastgeber.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Hausherren ihre Gegner auf Distanz. Diese agierten nun mit einer 6:0-Deckung und ab der 42. Minute sogar mit kurzer Deckung gegen Dau, doch so richtig kamen sie nicht mehr zum Zuge. Die Hausherren ließen sich die Partie nicht mehr aus den Händen nehmen.



Herzhorn: Mehmet Atamann, Paul Holst – Nico Bielefeld 5, Mattes Olde 2, Torben Voß 5, Lasse Janke, Lars Wamser 2, Sebastian Lipp 3, Marten Most 5, Iven Pfeifers, Niklas Schacknat, Malte Meisiek 1, Hendrik Meyn 6