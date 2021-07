Ballgeflüster : Kreuzbandriss bei VfR Horsts Alezio Peters

Bittere Diagnose nach schwerer Verletzung beim Testspiel in Henstedt-Ulzbung am 3. Juni

Horst | Eine ganz bittere Nachricht erreichte den Fußball-Verbandsligisten VfR Horst zum Ende der vergangenen Woche. Alezio Peters (22), der sich beim Testspiel des VfR am 3. Juli in Henstedt-Ulzburg schwer am rechten Knie verletzte, hat sich dabei nach der medizinischen Untersuchung im Krankenhaus einen Kreuzbandriss zugezogen und wird vermutlich in der neuen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.