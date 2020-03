Handball-Landesliga Nord Frauen : Kremperheide/Münsterdorf verpasst Punkt knapp

Die ersatzgeschwächte HSG unterliegt bei den HFF Munkbrarup mit 29:30.

10. März 2020, 14:02 Uhr

Außer Spesen nichts gewesen: Von einer der längsten Auswärtsfahrten bei den HFF Munkbrarup (Spielort: Flensburg) kehrten die Landesliga-Handballerinnen der HSG Kremperheide/Münsterdorf mit einem knappen 29:30 (14:17) zurück.

Interimstrainerin Franziska Herrmann (Coach Moni Witt war wegen einer Familienfeier verhindert) standen nur acht Spielerinnen zur Verfügung. Dennoch kamen die Gäste gut ins Spiel: Laura Sandkamp (4) und Jana Schulze sorgten für eine 5:2-Führung (8.). Weiter ließen die Gastgeberinnen die HSG aber nicht davonziehen. Nach dem 6:3 (10.) von Lina Sandkamp agierte die HFF in der Folgezeit effektiver im Angriff und verringerte den Rückstand. Nach dem 11:11 (18.) gehörten die letzten Minuten des ersten Durchgangs dann den Gastgeberrinnen. Trotz dreier Gegentore durch Laura Sandkamp gelang HFF bis zum Pausenpfiff eine 17:14-Führung.

Kurz nach dem Wiederbeginn gelang Jana Schulze der Anschluss zum 17:18 (36.). Doch forderte das Spiel allmählich Tribut. Ohne Alternativen von der Bank ließ die Kraft naturgemäß nach. So schaffte HFF bis zur 42. Minute die erneute Vier-Tore-Führung zum 24:20. Franziska Herrmann stellte nun die Abwehr auf eine 5:1-Formation um. Mit Erfolg: Als Laura Sandkamp mit ihrem zwölften Tor in der 51. Minute so gar der Anschluss zum 25:26 gelang, schien alles offen. Merle Schuhmacher schaffte in den Schlussminuten sogar den zweimaligen Ausgleich (29:29, 57.). Allerdings erzielte Munkbrarup 20 Sekunden später den frühen Siegtreffer.

Franziska Herrmannzeigte in ihrem Fazit nicht übermäßig enttäuscht. „Aufgrund der personellen Situation haben wir uns hervorragend verkauft. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die nie aufgegeben hat.“ Weiter geht es gegen Tabellenführer HSG Eider Harde am kommenden Sonnabend um 17 Uhr in Kremperheide.



Kremperheide/Münsterdorf: Sina Vollstedt, Laura Sandkamp 13, Gina Tüchsen 1, Lina Sandkamp 8, Jana Schulze 2, Merle Schuhmacher 5, Katharina Asmussen, Lea Sambale, Maike Lanckow, Kristin Renk (TW)