Handball-Landesliga Männer : Kremperheide/Münsterdorf unzufrieden mit Remis

HSG kommt nicht über 20:20 in Glücksburg hinaus

von Per Kling

14. September 2021, 14:17 Uhr

Glücksburg | Nur mit einem 20:20 (13:11)-Unentschieden beim TSV Glücksburg ist die HSG Kremperheide/Münsterdorf in die Handball-Landesliga-Saison der Männer gestartet. Nachdem man im vergangenen Jahr dort hoch gewonnen hatte, war bei der HSG mehr erwartet worden, zumal das Ziel Aufstieg in die SH-Liga heißt. So war auch diesmal ein Sieg eingeplant, denn die Vorbereitung des Teams von Trainer Winfried Röhling lief vielversprechend. Man gewann das Testspiel gegen den MTV Herzhorn (SH-Liga) mit 26:25, musste sich dem TSV Ellerbek (Oberliga) nur mit 25:27 geschlagen geben und bewies beim HEFA-Cup gegen die HG Hamburg-Barmbek, die HSG Marne/Brunsbüttel und die SG WIFT Neumünster, dass man auch mit höherklassigen Mannschaften auf Augenhöhe agieren kann. Zu Beginn der Partie gelang es auch, diese Aufstiegsambition auf dem Feld zu verkörpern. Schnell setzten sich die Steinburger mit Toren aus dem Gegenstoß, sowie erster und zweiter Welle auf 4:7 (11. Minute) ab. Doch im Anschluss schafften die Gastgeber es, sich besser auf das gebundene Angriffsspiel der Gäste einzustellen und in Zusammenarbeit mit Torwart Marvin Pophal in den verbleibenden 19 Minuten der ersten Halbzeit nur noch vier Gegentreffer zuzulassen. Im Gegenzug gelang es durch geduldiges Spiel neun eigene Treffer zum Halbzeitstand von 13:11 zu erzielen. „Es war gut, dass dann Pause und der Lauf erstmal gestoppt war“, meinte HSG-Spielmacher Gäste Daniel Liedtke. „Wir konnten uns dadurch sammeln und fortan wieder zu unser starken 6:0-Abwehr zurückkehren“, so Liedtke weiter. Im zweiten Abschnitt gelangen den Glücksburgern nur noch sieben weitere Treffer. Doch durch wiederholt vergebene Chancen frei vor dem gegnerischen Tor, warfen die Steinburgern selber lediglich neun Tore bis zum Ende der Partie. Bis Sekunden vor Schluss lag Kre/Mü sogar wieder in Führung und kassierte dann einen unglücklich verursachten Strafwurf, der den 20:20-Endstand bescherte.

Bis zum ersten Heimspiel gegen die HSG FONA übernächstes Wochenende gilt es nun, vor allem die Treffsicherheit zu verbessern.HSG: Schulz, Sierck 1, Eggers 6, Harders, Wengert 1, Kuckluck 1, Liedtke 6, Hammer 4, Wünsche, Wöhlk, Wipper 1, Dingler