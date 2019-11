Handball-Landesliga Männer : Kremperheide/Münsterdorf mit schwacher Leistung

HSG schlägt Büdelsdorf trotzdem deutlich mit 36:28

25. November 2019, 15:39 Uhr

Münsterdorf | Die Landesliga-Handballer der HSG Kremperheide/Münsterdorf haben ihr Heimspiel gegen den Büdelsdorfer TSV trotz wenig überzeugender Leistung mit 36:28 (17:9) gewonnen.

Schnell 0:2 hinten

Die Neumann-Schützlinge taten sich in der Anfangsphase schwer und lagen schnell mit 0:2 hinten. Die Gäste zogen ein sehr einschläferndes Spiel auf, mit dem die Gastgeber nicht zurecht kamen. Das gute Zusammenspiel zwischen Kreis und Rückraum der Büdelsdorfer bekamen die Hausherren über 60 Minuten nicht richtig in den Griff. Nach dem 4:4 (8.) fand Kre/Mü langsam besser ins Spiel und konnte sich mit Gegenstößen über 7:5 (12.) auf 16:9 (29.) zur Halbzeit absetzen.

Deckung ohne Zugriff

Eine rote Karte gegen Büdelsdorf mit dreifacher Überzahl zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte die HSG zu keinem weiteren Treffer nutzen, was die Leistung der HSG nicht nur im zweiten Durchgang kennzeichnete. Zwar hatten die Gastgeber einen sicheren Vorsprung, doch die Leistung war weiterhin schwach. Vor allem die Deckung spielte ohne Spannung und Zugriff, was die Büdelsdorfer jedoch nicht für sich nutzen konnten. nach dem Abpfiff war den Gastgebern die Erleichterung förmlich anzusehen, dass das Spiel mit 36:28 gewonnen war. Es war ein Arbeitssieg, bei dem die HSG vieles schuldig geblieben war. Das muss nächste Woche in Westerland unbedingt besser werden, wenn die Mannschaft dort erfolgreich sein will.



Kremperheide/Münsterdorf: Max Harders 3, Bengt Eggers 9, Torben Lehr 1, Kyle Stabenow 2, Keith Stabenow 3, Junias Wöhlk 2, Kim Wengert 2, Pierre Kuckluck 1, Tule Becker 3, Leon Hammer 2, Kristoffer Wünsche, Timo Wipper 3, Jannick Mogge 3, Marevin Rave 2