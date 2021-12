Handball-Landesliga Männer Nord : Kremperheide/Münsterdorf gewinnt souverän bei der HSG FONA

Die HSG geht nun als sicherer Tabellenzweiter in die Weihnachtspause.

Kremperheide | Souveräner Arbeitssieg: Die Handballer der HSG Kremperheide/Münsterdorf schlagen die HSG FONA in fremder Halle mit 31:23 (16:10) und gehen als gesicherter Tabellenzweiter der Gruppe B der Landesliga Nord in die Weihnachtspause. Das war der dritte Sieg der HSG in Folge nach dem 37:16 im Derby gegen die HSG Störtal Hummeln und dem 30:21 gegen den TSV Gl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.