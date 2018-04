Krempe lauert auf Patzer

von shz.de

21. April 2018, 05:10 Uhr

Im Top-Spiel der nominell 26. Runde in der Fußball-Kreisliga West stehen sich heute Grün-Weiß Todenbüttel (2./41 Punkte) und der Neuenkirchener SC (1./43) gegenüber. Während sich diese beiden Spitzenteams gegenseitig die Punkte streitig machen, hoffen TuS Krempe (in Buchholz), Alemannia Wilster (beim TSV Lägerdorf II), Fortuna Glückstadt (bei Merkur Hademarschen) und der TSV Heiligenstedten (bei RW Kiebitzreihe) auf weitere Punkte, um gegebenenfalls einen Vorteil aus dieser Konstellation ziehen zu können.

Unterdessen will die TS Schenefeld nach dem 2:5 zuletzt gegen Merkur Hademarschen die Scharte schnell wieder auswetzen und beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Weddelbrook einen klaren Sieg einfahren. Darauf setzt auch unser heutiger Tipp-Experte Boris Krause, der im Mittelfeld der Schenefelder die Fäden zieht.

TSV Buchholz – TuS Krempe (Sbd. 15 Uhr). „In meinen Augen gehören die Kremper zu den Meisterschaftsfavoriten. Von daher setze ich auf einen Auswärtssieg des TuS in Buchholz.“

Tipp: 0:2



GW Todenbüttel – Neuenkirchener SC (Sbd. 16 Uhr). „Beide Mannschaften stehen oben in der Tabelle. Ich gehe davon aus, dass es in diesem Spiel keinen Gewinner gibt.“ Tipp: 2:2



Rot-Weiß Kiebitzreihe – TSV Heiligenstedten (Sbd. 16 Uhr). „Aufgrund der spielerischen Klasse der Heiligenstedtener sehe ich den TSV in Kiebitzreihe klar vorn.“ Tipp: 0:3



TSV Nordhastedt – SSV Lunden (Sbd. 16 Uhr). „Die Nordhastedter sind in meinen Augen die beste Dithmarscher Mannschaft, die sich in diesem Kreisderby gegen Lunden behaupten wird.“ Tipp: 3:1



TSV Lägerdorf II – Alemannia Wilster (So. 14 Uhr). „Ich denke, die Lägerdorfer haben noch an der 0:6-Niederlage in Heiligenstedten zu knabbern. Wilster ist besser davor und gewinnt das Steinburger Derby.“ Tipp: 1:2



ABC Wesseln – SG Eiderstedt (So. 15 Uhr). „Die Eiderstedter haben mich im Hinspiel gegen uns überzeugt. Daher sehe ich die SG gegen die unten in der Tabelle platzierten Wesselner im Vorteil.“ Tipp: 0:3



Merkur Hademarschen – Fortuna Glückstadt (So. 15 Uhr). „Die Hademarscher sind durch das 5:2 bei uns und dem 2:1-Sieg am Mittwoch in Krempe im Aufwind und holen auch gegen die Fortunen aus Glückstadt einen Punkt.“ Tipp: 2:2



TSV Weddelbrook – TS Schenefeld (So. 15 Uhr). „Weddelbrook ist ja schon abgestiegen. Ich denke, dass wir uns dort klar durchsetzen können.“ Tipp: 0:3