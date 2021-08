Fussball-Verbandsliga West : Krempe kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Im ersten Saisonspiel trennt sich der TuS mit 1:1 gegen Holstein-West.

Krempe | Knapp am ersten Saisonsieg vorbei schrammte gestern Nachmittag TuS Krempe im ersten Spiel der neuen Saison in der Fußball-Verbandsliga West gegen die SpVgg Holstein-West. 1:1 (1:0) trennten sich beide Mannschaften am Ende, wobei der Ausgleichstreffer für die Dithmarscher erst in der ersten Minute der Nachspielzeit fiel. „Das war natürlich ärgerlich f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.