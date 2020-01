Handball-Landesliga Nord Frauen : Kollmar hat gegen Kremperheide die Nase vorn

Die SG gewinnt das Derby gegen die HSG mit 23:19 und setzt ihre Erfolgsserie fort.

28. Januar 2020, 11:37 Uhr

Kollmar | Auch im Derby setzten die Landesliga-Handballerinnen der SG Kollmar/Neuendorf ihre jüngste Erfolgsserie fort: In eigener Halle gelang gegen die HSG Kremperheide/Münsterdorf ein 23:19 (9:9).

Die Schützlinge von Gästetrainerin Moni Witt mussten weiterhin auf die verletzte Jule Eggers und aktuell auch auf Nicola Sandkamp und Daniela Küster verzichten. Da auch beide Torhüterinnen angeschlagen waren, war mit Vanessa Kelsch eine dritte Torfrau mit von der Partie.

In der guten und jederzeit engen Landesliga-Partie konnte sich keine Mannschaft absetzen. Den ersten Treffer in der torarmen ersten Halbzeit erzielte Jana Schulze für die Gäste, ehe Kollmar/Neuendorf bei einem Gegentor von Laura Sandkamp bis zur 11. Minute durch Lisa Butenop (3) und Elena Verunac eine 4:2-Führung erspielte. In der Folgezeit sorgte vor allem Lina Sandkamp mit drei Toren in Folge dafür, das die Führung der SG nicht mehr als zwei Tore betrug (6:4/18.; 9:7/27.). Mit 9:9 ging in es die Pause. Die Abwehrreihen hatten die erste Halbzeit dominiert.

Die Ansage von SG-Trainer Ralf Kardel war klar: mehr zusammenarbeiten sowie sicher und ruhiger die Abschlüsse suchen, aber dennoch das Tempo steigern. Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte jedoch zunächst die HSG ihre stärkste Phase. Nach dem 10:10 (32.) gelang den Schützlingen von Trainerin Moni Witt eine schnelle drei Tor-Führung, die bis zum 14:11 durch Lina Sandkamp (42.) Bestand hatte. In dieser Phase wurde das Spiel nicht nur schneller, sondern auch härter: Gleich fünf Zeitstrafen auf beiden Seiten bremsten den Spielfluss. Vor allem die Gäste brachten sich damit aus dem Konzept. Kollmar blieb aus der zweiten Welle torgefährlich, und hatte in Lisa Butenop, die in dieser Phase allein sechs ihrer neun Tore zum 20:15 (56.) erzielte, eine starke Spielmacherin.

Zwar konnte die HSG durch Laura Sandkamp und Katharina Asmussen noch einmal auf 17:20 (58.) verkürzen, doch näher kamen die Gäste nicht mehr heran.

Trotz der Niederlage war dann auch HSG-Trainerin Moni Witt nicht zu sehr enttäuscht. „Wir haben heute ein gutes Landesligaspiel mit einem verdienten Sieger gesehen.“



Kollmar/Neuendorf: Nadja Krüger 2, Kristin Brandt, Lisa Butenop 9, Annkristin Schmidt 3, Annika Schulz, Hanna Winter 1, Tasmin Verunac 3, Janina Großmann, Elena Verunac 2, Kim Heesch, Rebecca Hauschildt 2, Regina Fritzler 1, Iwona Grzesiak-Steinicka, Denise Stoldt.

Kremperheide/Münsterdorf: Kristin Renk, Sina Vollstedt 1, Lisa Lankow 1, Laura Sandkamp 6, Sonja Stieper, Lina Sandkamp 6, Jana Schulze 2, Merle Schuhmacher 2, Katharina Asmussen 1, Maike Lankow, Franziska Herrmann Lea Sambale, Vanessa Kelsch.