Handball SH-Liga Frauen : Knoten geplatzt

Erster Sieg für MTV Herzhorn

von Michael Lemm

17. September 2018, 16:37 Uhr

Die SH-Liga-Handballerinnen des MTV Herzhorn taten es ihren männlichen Kollegen gleich: Auch die Schützlinge von Trainer Olaf Winter landeten den ersten Sieg der noch neuen Spielzeit. Und der fiel beim 38:24 (20:10) gegen die SG Dithmarschen Süd auch noch ausgesprochen deutlich aus. „Letztlich war der Gegner nicht ebenbürtig“, ordnete Winter das Geschehen ein. „Es werden wieder Teams auf uns zukommen, die uns bedeutend mehr fordern werden.“

Zunächst schien sich der Respekt vor der gegnerischen Torhüterin Sandra Passehl zu bewahrheiten, mit dem die Blau-Gelben nach einem spielfreien Wochenende in die Partie gegangen waren. Das 0:2 (2.) sorgte noch für lange Gesichter auf der Herzhorner Bank. Doch binnen sechs Minuten stellte der MTV das Resultat auf 5:2 (8.) und setzte sich im Anschluss über 8:3 (11.), 12:5 (18.), 16:6 (24.) und 20:9 (30.) deutlich ab. Vor allem das Tempospiel, das bei der Auftaktniederlage gegen Lindewitt wegen eigener Abwehrprobleme noch gar nicht funktioniert hatte, lief nun wie am Schnürchen.

Häufig brachte Herzhorns sichere Torhüterin Mareike Struck den Ball mit präzisen Zuspielen schnell in den Gegenangriff, worin sie in Celine Voßbeck meist eine dankbare Abnehmerin fand. Die überwiegende Zahl ihrer zwölf Tore resultierte aus Tempogegenstößen.

So war die Entscheidung in der Partie schon früh gefallen, und MTV-Coach Winter konnte die Spielanteile im Kader ziemlich gleichmäßig verteilen. Ungeachtet dessen wuchs der Vorsprung auch im zweiten Durchgang weiter an. Über 23:11 (35.) und 27:14 (40.) baute der MTV das Resultat aus, und beim 30:16 (45.) lagen die Gastgeberinnen erstmals mit der Differenz vorn, die das Spiel auch beim Abpfiff aufweisen sollte. Den größten Abstand gab es beim 35:20 (53.), in der Folge betrieben die Gäste von der anderen Seite des Kanals noch ein wenig Ergebniskosmetik. Für das letzte Herzhorner Tor zum 38:24-Endstand sorgte mit Sonja Stieper ein weiterer Neuzugang.

Weiteres Lob hatte der Trainer für zwei Spielerinnen parat: Jule Hinze zog im Rückraum geschickt die Fäden, und Joele Riedeberger biss sich trotz Rückenbeschwerden durch die Partie. Einziger Wermutstropfen aus Herzhorner Sicht war allerdings die Rote Karte gegen Maike Langenberg. Sie war zwei Minuten vor dem Abpfiff ebenso unglücklich wie übermotiviert in eine Abwehraktion gegangen, verletzte dabei ungewollt eine Gegenspielerin und muss nun mit einer Sperre rechnen.



MTV Herzhorn: Mareike Struck, Lisa Steinhauer – Yana Hesse 9/4, Elina Hesse 6, Maike Langenberg, Sonja Stieper 3, Joele Riedeberger, Mareike Hoffmann, Sarah Winkowski 1, Celine Voßbeck 12, Jule Hinze 7, Sarah Baudzus.