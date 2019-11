Schleusenpokal in Brunsbüttel : Klarer Punktsieg für Itzehoer Ramesh Allahdad

SCI-Boxer mit ausgeglichener Bilanz

von Reiner Stöter

05. November 2019, 11:23 Uhr

Brunsbüttel | Ausgeglichene Bilanz für SCI-Boxer beim Schleusenpokal in Brunsbüttel. Zwei Kämpfer der Itzehoer waren bei der vom VfB Brunsbüttel ausgerichteten Veranstaltung in den Ring gestiegen und hatten sich mit unterschiedlichem Erfolg gegen ihre Gegner vom FC St. Pauli geschlagen. Während Narek Chanlarov knapp nach Punkten unterlag, setzte sich Ramesh Allahdad mit einem klaren 3:0-Punktsieg durch.

Zunächst standen sich Narek Chanlarov und Amir Saad im Leichtgewicht gegenüber. Die erste Runde ging nach intelligenter und technisch guter Boxart an den Itzehoer. Danach nutzte der größere Hamburger seine Reichweitenvorteile, dominierte die nächsten Runden und wendete das Blatt zum 2:1-Sieg. Die SCI-Coaches Ramazan Özbey und Timm Rowedder bescheigten ihrem Schützling aber trotz der Niederlage einen guten Kampf.

Im zweiten Duell standen sich die erfahreneren Ramesh Allahdad und Zaid Almandalawi im Halbweltergewicht gegenüber, wobei der Itzehoer allerdings mit 10 Kämpfen doppelt so viele bestritten hatte, wie sein Gegenüber. Nach einjähriger Verletzungspause war Allahdad sofort hellwach und setzte seinen Gegner ständig unter Druck. In der zweiten Runde musste Almandalawi angezählt werden und konnte auch danach die Dominanz des Itzehoers nicht brechen, so dass die Punktrichter Allahdad nach dessen hervorragendem Kampf auch mit 3:0 klar vorn sahen.