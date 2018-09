Wilstermarsch-Lauf : Klare Siege auf neuer Strecke

Andres und Teegen über 10 km vorn / Michaelsen und Süßmann über 5 km erfolgreich

17. September 2018, 15:16 Uhr

Durchweg klare Siege beim Wilstermarsch-Lauf. Über 10 Kilometer gewannen Sabine Andres (42:03) und Sven Teegen (36:58, Kiel), und über die halb solange Strecke lagen am Ende Alexa Michaelsen (21:29, Itzehoe) und Frederic Süßmann (16:54, Itzehoe) vorn. Bis auf Alexa Michaelsen, die in einem spannenden Rennen von Iris Koch (21:34, Hingstheide) hart gefordert wurde, hatten alle anderen Sieger leichteres Spiel.

Das gilt insbesondere für den Zehner, bei dem Gesamtsieger Sven Teegen schon gleich nach dem Start Distanz zwischen sich und die übrige Konkurrenz brachte. So sehr sich Marcel Krüger (38:06, Itzehoe), Jens Noritzsch (38:13, Quickborn) und Stefan Hintze (38:19, Hingstheide) auch bemühten: Den Siegeslauf des ehemaligen Itzehoer Leistungsschwimmers konnten sie nicht verhindern. Bereits zur Hälfte des Rennens hatte Teegen so viel Vorsprung, dass der am Streckenrand stehende Landesspitzenläufer (M60) Bodo Praefke feststellte: „Mann, hat der einen Abstand zu den Anderen, da kommt ja lange nichts.“ Zwar verlief die zweite Runde für Sven Teegen härter, als er es sich gewünscht hätte, und der Abstand wuchs nicht mehr ins Unermessliche: Seinem überlegenen Gesamtsieg tat das aber keinen Abbruch.

Auch wenn das Rennen aus Sicht des Ersten recht einseitig verlief: Hinter ihm tat sich Spannendes. Marcel Krüger und Stefan Hintze waren bis in den siebenten Kilometer hinein die ersten Verfolger von Sven Teegen. Doch plötzlich trat Jens Noritzsch auf den Plan und überholte das Verfolgerduo. Gänzlich absetzen konnte er sich nicht, weil insbesondere Marcel Krüger genug Kraft hatte, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. „Wichtig war für mich, nicht nachzulassen und dran zu bleiben“, stellte Marcel Krüger später heraus. Und das hatte Folgen für den Rennausgang: 200 Meter vor Schluss setzte er zum Endspurt an und überholte Noritzsch, der dem Ansturm des Jüngeren nichts mehr entgegenzusetzen hatte. „Der mit der höheren Endgeschwindigkeit siegt am Ende“, stellte der Besiegte nach Überlaufen des Zielstrichs kurz und bündig fest und sprach von einem „super Lauf“, weil sowohl Krüger als auch Hintze „Druck gemacht“ hätten. Mit Blick auf die letzten Meter zollte Jens Noritzsch seinem Gegner Lob: „Da hat er mich nass gemacht.“

Bei den Frauen ein ähnliches Bild: Auch Sabine Andres hatte keine Mühe, sich abzusetzen und die wahrlich nicht langsamen Rike Friedrichs (44:18) und Sophie Meinke (45:17) auf Distanz zu halten. Und dennoch: Die Siegerin schonte sich nicht; sie gab alles und lag deshalb nach der Zielankunft für längere Zeit erschöpft am Boden.

Restlos zufrieden war die Zweite Rieke Friedrichs, die für sich feststellte: „Es war anstrengend und fast zu schnell für mich. Aber ich habe mich mitziehen lassen.“ Wie gut die Leistung der Münsterdorferin war, bemisst sich insbesondere am Ergebnis von Sophie Meinke. Die Oldenburgerin startete kürzlich bei den Deutschen Meisterschaften in Bremen und überzeugte schon dort mit einer Zeit von 46:01 Minuten. Beim Wilstermarsch-Lauf verbesserte sie sich erneut, musste Rieke Friedrichs aber ziehen lassen.

Einen Start-Ziel-Sieg feierte auch Frederic Süßmann, der nach dem fünf Kilometer Lauf bekundte: „Ich wollte mich anstrengen.“ Insbesondere auch deshalb, weil er erst wieder seit zwei Monaten im Training steckt und es sein erster „Fünfer“ in diesem Jahr war. Mit Blick auf die relativ kurze Vorbereitungszeit war er mit der gelaufenen Zeit nicht unzufrieden: „Auch wenn ich schon mal schneller gelaufen bin: Man freut sich über jede schnelle Zeit.“

Dass der Start von Frederic Süßmann „ziemlich schnell“ war, bekannte Johan Makoschey (U16/17:21) im Ziel: „Er war schnell weg und hatte schon bald 30 Meter Vorsprung. Das Tempo konnte er danach konstant halten.“ Am Ersten dran zu bleiben sei aber nicht sein Ziel im Rennen gewesen. „Philip Krützelmann hat für mich Tempo gemacht“, betonte der Schüler, „weil ich Landesbestzeit für dieses Jahr in meiner Altersklasse laufen wollte, und das habe ich geschafft.“ Aus der Spur bringen lassen hat sich Johan Makoschey auch nicht durch Tobias Klähn (17:30), der zunächst in einer Fünfergruppe mitlief und dann die Flucht nach vorn antrat. Nach eineinhalb Kilometern überholte er Makoschey und Krützelmann, konnte das Tempo nach 3,5 Kilometer aber nicht mehr halten und musste den späteren Zweiten ziehen lassen. Tobias Klähn: „Ich habe versucht, mit Johan mitzugehen, aber er war einen Ticken schneller als ich.“

Eine Extrarolle hatte sich der sieggewohnte Viktor Kirsch verordnet. Der mehrfache Deutsche Seniorenmeister machte für den erst zwölfjährigen Leon Koch (19:48) Tempo, damit der eine Landesspitzenzeit für die Altersklasse U13 laufen konnte. Und das klappte vorzüglich, auch wenn, so Viktor Kirsch, nach drei Kilometern „der Mann mit dem Hammer“ für Leon Koch kam. Folge: „Das angestrebte Tempo von 3:55 Minuten für den Kilometer konnte Leon nicht mehr halten.“

Bei den Frauen setzte sich Alexa Michaelsen schon nach wenigen hundert Metern an die Spitze, hinter ihr Iris Koch auf Tuchfühlung. Und dabei bleib es auch. Hinterher stellte die Seniorenläuferin fest: „Ich dachte bei Kilometer 4,2, dass ich an Alexa herankommen würde, aber das war nicht möglich.“ Deshalb: Vom Start bis zum Ziel sei sie „brav“ an Alexa Michaelsen „drangeblieben“, ohne die Schülerin (U16) zu gefährden. Dritte wurde mit Abstand Caroline Than (22:43), die den Anschluss an das Führungsduo schon bald nach dem ersten Kilometer verloren hatte. Spannend wurde die Auseinandersetzung um die Plätze vier und fünf. Im Ziel trennten Lina Rohwer (23:45) und Enya Zöllmer (23:47) nur zwei Sekunden.