Fussball-Kreisliga West : Kiebitzreihe holt den ersten Sieg

25. August 2019, 17:49 Uhr

SV Hemmingstedt – Alemannia Wilster 1:0 (0:0)

Die Hemmingstedter setzten ihren guten Lauf zu Beginn der Saison mit einem weiteren Sieg fort. „Die Alemannen waren der bislang stärkste Gegner gegen den wir gespielt haben", sagte SVH-Trainer Markus Wichmann. Allerdings brachten die Wilsteraner, obwohl sie die spielbestimmende Mannschaft waren, kaum Zwingendes in der Offensive zustande. Wichmann: „Kenney Beetz strahlte zwar Torgefahr aus, doch wir haben das sehr gut verteidigt." Selbst hatte der Gastgeber durch Yves Krüger im ersten Durchgang drei dicke Chancen. Den entscheidenden Treffer zum Sieg markierte Jann-Ole Fiebelkorn dann aber erst in der 88. Spielminute. Tore: 1:0 Fiebelkorn (88.).

FC Burg– TSV Lägerdorf II 2:0 (1:0)

Die spielbestimmende Mannschaft in Burg war zunächst die des FC. Bjarne Krey (19.) brachte den Gastgeber in Front und Jan Tiedje sowie Yannik Schultz verzeichneten weitere gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite verpasste Dennis Staade für die Lägerdorfer aber auch den Ausgleich. Nach dem Wechsel entwickelte sich den hohen Temperaturen geschuldet ein Sommerkick. Als Lägerdorf zum Schluss noch einmal alles auf eine Karte setzte und sogar Keeper Julian Schillke mit nach vorne ging, war für Yannik Schultz (90. +1) der Weg frei, um ins leere Tor zum 2:0 zu vollenden. Tore: 1:0 Krey (19.), 2:0 Schultz (90. +1).

Rot-Weiß Kiebitzreihe – TSV Buchholz 2:1 (2:1)

Die Buchholzer Führung noch in der ersten Viertelstunde (Dennis Krauel, 14.) steckten die Rot-Weißen weg und drehten mit einem Doppelschlag innerhalb Minuten-Frist durch Andreas Fuhrhop (28.) und Felix Schröder (29.) das Ergebnis. Damit hatten dann beide Seiten ihr Pulver verschossen. RWK brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und bejubelte den ersten Saisonsieg. Tore: 0:1 Krauel (14.), 1:1 Fuhrhop (28.), 2:1 Schröder (29.).

Ostroher SC – TS Schenefeld 1:1 (0:0)

Die Ostroher verpassten gegen die TSS einen möglichen Sieg. Bereits vor der Pause verzeichneten Bjarne Peters und Mike Osewald glänzende Chancen. Als dann Peters in der 83. Minute den starken Schenefelder Keeper Sascha Franzenburg aus 16 Meter zum 1:0 überwand, schien sich die Partie zugunsten der Ostroher zu entwickeln. Zwei Minuten später gelang Boris Krause (85.) mit einem Freistoß jedoch der unter dem Strich nicht unverdiente Ausgleich für die Schenefelder. Tore: 1:0 Peters (83.), 1:1 Krause (85.). Gelb-Rot: J. Willmann (88./Schenefeld/Reklamieren).

SSV Nübbel – Fortuna Glückstadt 1:1 (1:1)

Einen optimalen Start in die Partie gegen Fortuna hatte der SSV, als Niklas Barüske bereits in der zweiten Minute nach einem Lattenabpraller zum 1:0 vollstreckte. Danach versäumte der Gastgeber den Vorsprung auszubauen. Nach einem Bruch im Spiel der Hausherren fanden die Glückstädter besser in die Partie und kamen durch Marlon Feldmann (43.) kurz vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel wegen der hohen Temperaturen. Pech hatte Fortuna in der Schlussphase mit einem Lattenschuss. SSV-Trainer Jilani Ben Mahmoud bilanzierte mit dem Unentschieden ein gerechtes Ergebnis. Tore: 1:0 Barüske (2.), 1:1 Feldmann (43.).



Weiter spielten



SpVgg Holstein-West – TSV Büsum 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Papenfuß (38.). Bes.Vorkommnis: 25. Marc Dethlefs (Holstein-West) verschießt Foulelfmeter.



Merkur Hademarschen – TuS Jevenstedt II 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Feldhusen (11.), 1:1 Krause (72.), 1:2 Krause (90. +4).



Heider SV II – TSV Nordhastedt 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Kieselbach (14.), 2:0 Mittelbach (28.), 3:0 Kock (53.), 3:1 Hell (73.), 4:1 Mittelbach (89.).