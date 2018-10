Fussball-Nachholspiele : Kicken am Feiertag

Landesligist Reher/Puls, Verbandsligist Kellinghusen und drei Steinburger auf eigenem Platz gegen Dithmarscher Teams sind im Einsatz.

von Michael Lemm

01. Oktober 2018, 17:23 Uhr

Keine Feiertagsruhe gibt es für einige Steinburger Fußballteams.





Landesliga Schleswig



Verbandsliga West



Kreisliga West

Der FC Reher/Puls ist am Mittwoch (Anpfiff 15 Uhr) beim Eckernförder SV zu Gast. Nach dem 4:0 gegen Stern Flensburg ist das Team von Coach Carsten Hinrichsen im Aufwind. Dagegen ist der ESV nach lediglich einem Punkt aus den letzten drei Spielen ein wenig angeschlagen.Auf eigenem Platz empfängt am Dienstag ab 20 Uhr der VfL Kellinghusen im Kellerduell die Kaltenkirchener TS. Trainer Aykut Ekici hat nicht viel Zeit, sein Team nach dem unglücklichen 1:4 in Schafstedt wieder aufzubauen. Beide Teams brauchen unbedingt einen Sieg, um den Kontakt zum Mittelfeld nicht zu verlieren.Noch dichter an Spitzenreiter TSV Lägerdorf II heranrücken wollen die Verfolger SV Alemannia Wilster und Schenefelder TS. Dabei sind die Wilsteraner schon am heutigen Dienstag (Anpfiff 19.30 Uhr) dran – ausgerechnet gegen ihren ehemaligen Trainer Ulf Wesemann, der bereits in der zweiten Saison den TSV Buchholz coacht. Die TS Schenefeld holt die wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochene Partie gegen SSV Lunden nach. Gefahr droht nicht, denn der Anstoß erfolgt am Mittwoch um 15 Uhr. Zur selben Zeit erwartet der TuS Krempe den TSV Nordhastedt. Auch das Krieger-Team könnte sich mit einem Dreier weiter nach oben arbeiten.