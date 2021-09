3. Tischtennis Bundesliga : Kellinghusens TT-Damen arg gerupft

VfL bei 0:6-Heimniederlage gegen Langstadt chancenlos

Avatar_shz von shz.de

21. September 2021, 08:25 Uhr

Arg gerupft wurden die Damen des VfL Kellinghusen im ersten Heimspiel der neuen Saison in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Gegen die Bundesliga-Reserve des TSV Langstadt gab es eine deutliche 0:6-Niederlage. Allerdings war die Ausgangsposition war für die VfLerinnen diesmal auch denkbar schwierig. Zum einen reisten die Südhessinnen mit ihrer absoluten Bestbesetzung an, wobei sie mit Franziska Schreiner, Janina Kämmerer und Alena Lemmer geballte Erfahrung aus der 1. Bundesliga an die Tische brachten. Zum anderen verzichteten die Gastgeberinnen diesmal auf ihre Spitzenspielerin Katsiaryna Baravok, um allen Mannschaftsmitgliedern im Rahmen der Rotation eine annähernd gleiche Anzahl an Einsätzen zu ermöglichen.

Schon in den Doppeln unterstrichen die Langstädterinnen, die bereits am Vortag mit 6:0 beim SC Poppenbüttel gewannen, ihre Favoritenstellung und behaupteten sich gegen Nasser / Schüler und Novosad / Liebold jeweils in 3 Sätzen. Insbesondere bei den knappen Satzausgängen vermochten die Gäste immer noch eine Schippe drauflegen. Dies setzte sich auch in den Einzeln fort. Ganz dicht dran am Ehrenpunkt war allerdings VfL-Youngster Anna Schüler, die nach guter Vorstellung denkbar knapp nach einem Kantenball mit 9:11 gegen Wenna Tu den Kürzeren zog.

Für die Kellinghusenerinnen steht nun erst einmal eine sechswöchige Punktspielpause, in der sie sich auf die nächsten Aufgaben vorbereiten können. Zwischen dem 31.10. und dem 05.12. stehen die restlichen sechs Spiele der Vorrunde an. Den Auftakt macht dabei das Heimspiel gegen die TTVg WRW Kleve. Dann dürften die Trauben für Baravok & Co. nicht ganz so hoch hängen, wiewohl die Aufgabe trotzdem sehr herausfordernd sein wird.

Die beiden anderen Damen-Teams der WSG Kellinghusen/Wrist haben ebenfalls schon in das Punktspielgeschehen eingegriffen. Die 2. Damen kassierte in der Verbandsoberliga gegen den FC Voran Ohe eine 2:8-Heimniederlage. Lediglich Mannschaftsführerin Sarah Zietz punktete doppelt. „Aushängeschild“ ist momentan die neu formierte 3. Damen-Mannschaft, die in der Landesliga Süd aufschlägt. Den beiden erfahrenen Kräften Merle Gülling und Janette Ahrendt gelang zusammen mit der „Rasselbande“ Rieke Schmidt, Vanessa Schmidt und Adrianna Sędrowska bereits drei Siege (8:6 beim SV Friedrichsgabe IV, 8:0 beim TSV Bargteheide III, 8:1 gegen den Bargfelder SV I), so dass man ebenso überraschend wie erfreulich die Tabellenspitze ziert – weiter so!