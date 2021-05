Aktion „Danke Schiri“ : Kellinghusener Reinhold Lange für sein Lebenswerk als Fußball-Unparteiischer geehrt

Der 70-Jährige kann auf 40 Jahre Dienst an der Pfeife zurückblicken.

Kellinghusen | Er hat eigentlich schon alles an Ehrungen erhalten, was es für Fußball-Funktionäre gibt. Nun kommt noch eine ganz besondere Auszeichnung dazu: Reinhold Lange ist Sieger der Aktion „Danke Schiri 2021“ in der Kategorie Ü50. Der Kellinghusener wird damit für seine Lebensleistung geehrt: Der 70-Jährige ist seit 40 Jahren Schiedsrichter. „Das schaffen die W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.