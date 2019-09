3. Tischtennis-Bundesliga : Kellinghusen will früh Klassenverbleib klar machen

Die Tischtennis-Spielerinnen des VfL starten zum dritten Mal in Folge in die Saison der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

20. September 2019, 13:19 Uhr

Kellinghusen | An diesem Wochenende beginnt für die Tischtennis-Spielerinnen des VfL Kellinghusen die Saison in der 3. Bundesliga der Frauen. Für die neue Spielzeit vertraut Teamchef Andreas Wagner wieder auf das bekannte Aufgebot mit „Katia“ Baravok, Liliya Andriyanova, Alina Novosad, Jeanine Liebold und Isabelle Laskowsky.

Da Andriyanova aus beruflichen Gründen jedoch keine verbindliche Zusage für alle Spiele geben kann und Laskowsky überwiegend in der 2. Mannschaft (Verbandsoberliga) zum Einsatz kommen soll, wurde mit der (in Berlin lebenden) tschechischen Auswahlspielerin Nikita Petrovova (20) eine neue Spielerin verpflichtet. Die sympathische Linkshänderin dürfte das VfL-Aufgebot sinnvoll ergänzen, um auch zukünftig in der drittbesten Liga Deutschlands konkurrenzfähig zu sein.

Aus Schleswig-Holstein ist nur noch der TSV Schwarzenbek dabei; der Traditionsclub Kieler TTK hat freiwillig in die Regionalliga zurückgezogen. Dafür hat aus der Regionalliga Nord der SC Poppenbüttel (Hamburg) den Sprung in die Nordstaffel der 3. Bundesliga gewagt.

Vorrangiges Ziel der Kellinghusenerinnen in der enorm ausgeglichen und hochwertig besetzten Liga wird es ein, möglichst frühzeitig die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Zum Auftakt wartet auf Liebold & Co. Jedoch gleich ein „Hammerprogramm“. Am heutigen Sonnabend gibt der Vorjahres-Vize-Meister Hannover 96 seine Visitenkarte in der Emil-Firla-Halle ab. Am Wochenende darauf geht es dann nach Nordrhein-Westfalen. Beim bärenstarken Aufsteiger DJK BW Annen (u. a. mit der ehemaligen Nationalspielerinnen Oxana Fadeeva (Russsland) sowie Tatsiana Bahr (ehem. Kostromina; Belarus) und SV DJK Holzbüttgen wird den VfL-erinnen alles abverlangt werden.

Rundum zufrieden blickten die VfL-Damen auf ihre zweite Spielzeit in der 3. Bundesliga Nord zurück. Rangierte man in der Saison 2017/2018 als Aufsteiger bereits auf einem beachtlichen fünften Platz, steigerten sich die Störstädterinnen diesmal sogar noch. Mit 22:14 Punkten landete der VfL aufgrund des besseren Spielverhältnisses vor dem punktgleichen TSV Langstadt II auf Rang drei.

Nur Füchse Berlin (31:5 Punkte), denen als Aufsteiger das Kunststück gelang, die Meisterschaft zu erringen, und Hannover 96 (26:10 Punkte) platzierten sich vor dem Steinburger Aushängeschild. Mit diesem dritten Rang wurden die VfL-Damen auch erstmals in der Vereinsgeschichte bestes schleswig-holsteinisches Team, vor dem Kieler TTK (6. Platz – 15:21 Punkte) und TSV Schwarzenbek (8. Platz – 13:23 Punkten).

Große Stütze im Team der Steinburgerinnen war die weißrussische Auswahlspielerin Katsiaryna Baravok. Die Linkshänderin erspielte ein beeindruckende 29:7-Bilanz. Abwehrspielerin Liliya Andriyanova, die in der Rückrunde aus beruflichen Gründen nicht immer zum Einsatz kam, brachte es in 13 Einsätzen auf eine Bilanz von 14:8, wobei sie vor allem in der 2. Saisonhälfte überzeugend agierte (6:1). Neuzugang Alina Novosad avancierte an Position 3 zu einer wichtigen Punktesammlerin (15:5), holte aber auch im oberen Paarkreuz wichtige Siege (3:5). Jeanine Liebold stand wegen eines studienbedingten Auslandsaufenthalts nur in der Rückrunde zur Verfügung, imponierte hier aber durch eine gute 7:4-Bilanz. Linkshänderin Isabelle Laskowsky zahlte – nach toller Debüt-Saison – diesmal viel Lehrgeld, war aber im Doppel eine wichtige Stütze, wo sie mit wechselnden Partnerinnen insgesamt sechs Erfolge einfuhr. Ein Klasse für sich war die Doppel-Kombination Baravok / Andriyanova mit 13:0 Siegen.