3. Tischtennis-Bundesliga der Damen : Kellinghusen untermauert Rang drei

VfL wieder holt den 6:0-Vorrundensieg beim Schlusslicht Niestetal

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 10:49 Uhr

Kellinghusen | Vorrundenergebnis wiederholt – Tabellenplatz drei untermauert. Es lief gut für die Tischtennis-Damen des VfL Kellinghusen, die sich mit einem klaren 6:0 beim Tabellenschlusslicht SC Niestetal durchsetzten.

Bereits in den Doppeln lenkten die Steinburgerinnen die Partie in ihre Richtung, wenngleich beide Spiele durchaus umkämpft waren. Sowohl das Duo Baravok / Novosad (gegen Ciepluch / Morbitzer) als auch die zweite eingespielte Kombination Petrovova / Liebold (gegen Moor / Rau) behielt jeweils in 4 Sätzen die Oberhand. Spitzenfrau Katsiaryna Baravok hatte anschließend gegen Ekaterina Moor wenig Probleme (11:2, 11:5, 11:8). Deutlich mehr Widerstand musste hingegen Nikita Petrovova gegen Janina Ciepluch überwinden, die sich letztendlich aber trotzdem ebenfalls über einen 3:0-Erfolg freuen konnte (15:13, 11:6, 11:9).

Den Siegen im oberen Paarkreuz wollten dann auch Alina Novosad und Jeanine Liebold nicht nachstehen. Novosad bekam es mit Jugendnationalspielerin Sarah Rau zu tun und konnte sich auf das Abwehrspiel der jungen Hessin gut einstellen (11:3, 11:8, 11:7). Zu guter Letzt gelang es dann Liebold zur Freude ihrer Teamkolleginnen, zum „makellosen“ 6:0-Auswärtssieg nachzulegen. Gegen Katharina Morbitzer hatte sie dabei alle Hände voll zu tun und ließ sich auch durch vier vergebene Matchbälle in Satz 3 nicht aus dem Konzept bringen (12:10, 13:11, 13:15, 11:2).

Mit nunmehr 14:6 Punkten haben die Steinburgerinnen den 3. Tabellenplatz abgesichert, da Verfolger TSV Langstadt II (11:9 Punkte) etwas überraschend gegen den TSV Schwarzenbek lediglich zu einem Unentschieden kam. Weiter geht es für Liebold & Co. am ersten Februarwochenende mit zwei Heimspielen in der Emil-Firla-Halle, und zwar mit den mit Spannung erwarteten „Nord-Duellen“ gegen den SC Poppenbüttel (01.02.; derzeit Platz 9) und den TSV Schwarzenbek (02.02.; derzeit Platz 8). Vorsicht ist geboten – beide Nord-Kontrahenten rangieren zwar im unteren Tabellendrittel, ließen aber am vergangenen Wochenende durch bemerkenswerte Ergebnisse aufhorchen.