Fussball-Verbandsliga West : Kellinghusen unter Wert geschlagen

VfL-Kicker verlieren bei der SG Geest trotz guter Leistung mit 1:4.

von laa

30. September 2018, 19:35 Uhr

West-Verbandsligist VfL Kellinghusen unterliegt bei der SG Geest 05 mit 1:4 (1:1) und bleibt damit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die Elf von Trainer Aykut Ekici startete gut in die Partie und setzte den Tabellenvierten Geest früh unter Druck. Nach einer halben Stunde sorgte Falko Möller für die verdiente 1:0-Führung. Die Gastgeber erzeugten lediglich durch Standards Gefahr. Ein fragwürdiger Freistoß wenige Minuten vor der Pause ermöglichte Torjäger Andre Köller den Ausgleich. In der Folge vergab Lars Baufeldt die klare Chance, den VfL mit 2:1 in Führung zu bringen.

Erst im späteren Verlauf der Partie brachte SG-Akteuer Alexander Splinter seine Mannschaft wieder nach einer Standardsituation erneut in Führung. Kellinghusen versuchte alles, um in der Schlussphase nochmal zum Ausgleich zu kommen. Aber dadurch war die VfL-Defensive aufgerückt und ließ Raum für Hans-Christian Schröder, der in der Nachspielzeit auf 3:1 für Geest erhöhte. Kurz darauf sorgte SG-Torjäger Andre Köller mit seinem 14. Saisontreffer für den 4:1-Endstand. „Aufgrund der drei Gegentore nach Standards und dem Freistoßpfiff zum Ausgleichstreffer eine unglückliche Niederlage“, kommentierte VfL-Coach Aykut Ekici den Ausgang der Partie.

SG Geest – VfL Kellinghusen 4:1 (1:1)

SG Geest 05: Steinhagen – Kirstein, Soult, Geisler, Löber – Thomsen (64. Podzun), Rohwedder, Splinter – Thiel (87. Schröder), Köller, Karstens (89. Martens).

VfL Kellinghusen: Kentrup – Nötzelmann, Meyer, Schwarz, Bührmann, Barth, Baufeldt, Simonsen, Ladendorf (60. Brown), Möller (73. Wolf), Rexhepaj (56. Ratjen).

SR: Ritter (Rahlstedt). Z.: 120.

Tore: 0:1 Möller (30.), 1:1 Köller (42.), 2:1 Thiel (78.), 3:1 Schröder (90.+2), 4:1 Köller (90.+5)