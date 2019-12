3. Tischtennis-Bundesliga Damen : Kellinghusen überwintert als Dritter

Das VfL-Team lässt dem SC Niestetal beim 6:0 keine Chance.

03. Dezember 2019, 14:38 Uhr

Kellinghusen | Zum Abschluss der Vorrunde griffen die Tischtennis-Bundesliga-Damen des VfL Kellinghusen vor heimischer Kulisse noch einmal zum Schläger. Sie besiegten dabei das Quartett des SC Niestetal souverän mit 6:0.

Die Nordhessinnen waren vor ihrem Koppelspieltag in Schleswig-Holstein mit Auftritten in Schwarzenbek und Kellinghusen Inhaber der „roten Laterne“, nachdem sie im bisherigen Saisonverlauf fast komplett auf ihr oberes Paarkreuz mit Emina Hadziahmetovic und Tetyana Maksimenko verzichten mussten.

Ohne ihre beiden Spitzenkräfte standen die Niestetalerinnen, die tags zuvor beim TSV Schwarzenbek mit 2:6 das Nachsehen hatten, auch in der Emil-Firla-Halle letztendlich auf verlorenem Posten.

Der VfL vertraute diesmal in den Einzeln unter anderen auf Isabelle Laskowsky, die in dieser Spielzeit als Führungsspielerin in der 2. Damen (Verbandsoberliga) aufschlägt und dort nach guten Leistungen neues Selbstbewusstsein aufbauen konnte.

Für Laskowsky pausierte Jeanine Liebold, die nur im Doppel auflief. Die Entscheidung, im Doppel auf Spitzenspielerin „Katia“ Baravok zu verzichten und die beiden Duos Nikita Petrovova / Jeanine Liebold und Alina Novosad / Isabelle Laskowsky zu nominieren, erwies sich im Nachhinein als gelungener Schachzug. Novosad/Laskowsky knüpften an ihre harmoni-schen Auftritte aus der Vorsaison an und siegten ohne große Probleme in drei Sätzen gegen die Kombination Sarah Rau / Julia Klee. Petrovova / Liebold mussten hingegen gegen Janina Ciepluch / Katharina Morbitzer deutlich mehr Aufwand betreiben, um am Ende in vier Sätzen (11:7, 11:8, 8:11, 11:9) die Oberhand zu behalten.

Linkshänderin „Katia“ Baravok bekam es in ihrem ersten (und einzigen) Auftritt des Tages mit der Jugendnationalspielerin Sarah Rau zu tun. Die weißrussische Nationalspielerin hatte keine Probleme mit dem Abwehrspiel ihrer Kontrahentin und dominierte ohne Satzverlust.

Mehr Mühe als ihr lieb war, hatte Nikita Petrovova mit der stark aufspielenden Janina Ciepluch. Erst nach vier umkämpften Sätzen (13:11, 9:11, 11:7, 11:9) konnte Kellinghusens Nummer 2 die 4:0-Führung perfekt machen.

Nach der obligatorischen 15-minütigen Pause, die nach den ersten beiden Einzeln einzulegen ist, agierte dann auch das untere Paarkreuz der Gastgeberinnen makellos. Alina Novosad zeigte sich gegen Julia Klee deutlich überlegen (11:2, 11:5, 111:5).

Isabelle Laskowsky war es vorbehalten, zur Freude der zahlreichen Fans „den Sack zum 6:0-Heimerfolg zuzumachen“. In einem Match auf Augenhöhe hatte das VfL-Eigengewächs nach fünf Sätzen gegen Katharina Morbitzer die Nase vorn und ließ sich auch vom 1:2-Satzrückstand nicht aus dem Konzept bringen.

Das Steinburger Aushängeschild schließt die Vorrunde nunmehr mit 12:6 Punkten ab, obwohl der Start in die Saison mit 1:5 Punkten ganz und gar nicht optimal war. Egal wie die letzten Spiele der Kontrahenten im Jahr 2019 ausgehen werden – der dritte Platz ist dem VfL über den Jahreswechsel nicht mehr zu nehmen.