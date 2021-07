1. Faustball-Bundesliga : Kellinghusen mit Nullnummer beim Spieltag in Berlin

VfL muss nun in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen

von Reiner Stöter

20. Juli 2021, 18:32 Uhr

Kellinghusen | Berlin war für die Faustballer des VfL Kellinghusen keine Reise wert. Am letzten Spieltag der 1. Faustball-Bundesliga kassierten die Kellinghusener zwei Niederlagen in der Hauptstadt und spielen nun am nächsten Wochenende in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Nach langer von Staus geprägter Busfahrt hatten die Steinburger Gäste im ersten Spiel gegen den VfK Berlin die Köpfe noch nicht frei und fanden keine Einstellung. Zugriff auf die Partie bekam der VfL zu keiner Zeit und musste bereits nach 40 Minuten die Segel nach der schlechtesten Saisonleistung mit 4:11, 8:11 und 9:11 streichen.

In der zweiten Begegnung gegen die Berliner TS lief es zunächst besser. Der VfL gewann den ersten Satz mit 11:9. Das war es dann aber auch schon. Die BTS steigerte sich im weiteren Verlauf enorm und zeigte, warum die Mannschaft in der Tabelle oben mitmischt. Die Kellinghusener hatten immer weniger entgegenzusetzen und gaben die nächsten drei Durchgänge relativ klar mit 5:11, 8:11 und 5:11 ab.

Berlin mit einer Nullnummer zu verlassen, bedeutete eine bittere Heimreise. Statt Teilnahme an der Endrunde der besten vier Mannschaften muss der VfL nun gegen die punktgleichen Teams aus Leichlingen und Hannover sowie das sieglose Ahlhorn um den Klassenerhalt kämpfen. Ärgerlich, dass in diesen Spielen, in denen am Ende jeder Satz zählen dürfte, auch noch ersatzgeschwächt angetreten werden muss.

Trainer Thorsten Holst hatte in Berlin Sascha Heidrich, Torbjörn Schneider, Erik Maas, Marten Kabbe, Hannes Brockmann, Tobias Jung und Christopher Böhmker aufgeboten.