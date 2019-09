Fussball-Verbandsliga West : Kellinghusen kraftlos

Die VfL-Kicker konnten beim 0:2 gegen TuS Nortorf dem Spiel keine Wende mehr geben.

15. September 2019, 18:41 Uhr

Kellinghusen | Nichts mehr zuzusetzen hatte der VfL Kellinghusen in seinem Heimspiel der Fußball-Verbandsliga West gegen TuS Nortorf am gestrigen Sonntagnachmittag. 0:2 (0:2) hieß es am Ende, und die Niederlage ging völlig in Ordnung.

„Im zweiten Durchgang fehlten uns die Kräfte, um die Niederlage noch abzuwenden“, so Kellinghusens Trainer Aykut Ekici.

Der Gastgeber lieferte in Halbzeit eins mit Chancen auf beiden Seiten zwar ein ausgeglichenes Spiel ab, doch nach dem Wechsel brachte die Ekici-Elf offensiv keine zwingenden Aktionen mehr zustande. Dagegen traf der TuS noch Pfosten und Latte, hätte das Ergebnis auch noch erhöhen können.

Vor dem Wechsel zunächst die Führung der Nortorfer durch einen von Thore Ratjen an Daniel Kloesel verwirkten Elfmeter, den Jan-Christian Fuhrmann verwandelte. Nach rund einer halben Stunde verpasste der VfLer Quentin Kramer zweimal die Chance zum Ausgleich, ehe Daniel Kloesel (40.) für die Gäste vorentscheidend auf 2:0 erhöhte.

VfL Kellinghusen – TuS Nortorf 0:2 (0:2)

VfL Kellinghusen: Kentrup – M. Kramer, Schwarz (76. Boetel), Th. Ratjen, Kelch (46. J. Ratjen), Stukenberg (82. Jensen), Deppe, Gärtner, Hendrischke, Jacobs, Q. Kramer.

TuS Nortorf: Jakubzik – Lamprecht, Gerst (75. Bracker), J. Fuhrmann, Nitsch, Schwartz, Scherbarth (68. Reuter), Jürgensen, Kloesel (62. Sievertsen), T. Doege, Lampe.

SR: Klausutis (Schwartau).

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Fuhrmann (14./Foulelfmeter), 0:2 Klösel (40.).