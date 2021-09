Fussball-Verbandsliga WEst : Keine Tore – Magerkost in Heiligenstedten

Der TSV spielt gegen Holstein-West nur 0:0.

von Michael Lemm

11. September 2021, 20:53 Uhr

Heiligenstedten | Die Null hatte Bestand: Mit einem torlosen Remis trennten sich in der Fußball-Verbandsliga West der TSV Heiligenstedten und die SpVgg. Holstein-West. „Wir hatten zwar sehr viel Ballbesitz und Spielkontrolle, haben es aber nicht geschafft, das Abwehrbollwerk der Dithmarscher zu knacken“, berichtet TSV-Sprecher Heiko Beck von einer recht ereignisarmen Partie.

Dabei hatte es durchaus vielversprechend für das Team von Trainer Stefan Pohlmann begonnen. Bereits in der 7. Minute traf Moritz Steinmann nur den Pfosten. Ansonsten gab es aber kaum Torraum-Situationen, allerdings hätte Lasse Hahn kurz vor dem Pausenpfiff die ansonsten sehr defensiv eingestellten Gäste um ein Haar in Führung gebracht. Doch Heiligenstedtens Torhüter David Schwellies parierte bravourös. Auch im zweiten Durchgang ereignete sich nur wenig. Lediglich Steven Bolln (87.) hätte die Gastgeber noch zum Sieg schießen können. Er scheiterte aber am Gäste-Torhüter Eric Steinhagen.

TSV Heiligenstedten: Schwellies – Andresen (89. Lucht), B. Rexhepaj (82. Lauritzen), Koopmann, Berkhan, Suhr, Steinmann, Bolln, Vett, Klatte, Gottselig (62. Wolf).

Holstein-West: Steinhagen – Hansen, Bautz (90. Teuber), Boeck (30. Domjahn), Hornke (81. Schröder), Wiegratz, Hahn, Kuhr, Kahl, Rolf, Gollatz (46. Timm).

SR: Schröder (Friedrichsberg)

Tore: Fehlanzeige. Z.: 75.