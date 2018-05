Segel-Bundesliga : Kein optimaler Auftakt für SVI

Itzehoer Team nach ersten „Spieltag“ auf dem Bodensee nur auf Rang 16

von Reiner Stöter

02. Mai 2018, 05:00 Uhr

„So hatten wir uns das eigentlich nicht vorgestellt“, blickt der Steuermann des Bundesligateams der Seglervereinigung Itzehoe (SVI) Christian Soyka auf den ersten „Spieltag“ der Segel-Bundesliga in Friedrichshafen zurück. Die SVI-Crew landete bei der Leichtwind-Regatta auf dem Bodensee nur auf Rang 16.

„Drittletzter – wir haben noch viel Luft nach oben“, kommentierte Taktiker Kai Harder, der neben Soyka mit seinem Bruder Ole und Hinnerk Müller die vierköpfige Besatzung bildete. Training und Wettkampf seien eben doch ein großer Unterschied. Es habe einige Missverständnisse zwischen Soyka und ihm gegeben, das sei vorher auf dem Gardasee und auf der Alster viel besser gelaufen. „Die Kommunikation muss besser werden, daran werden wir in den nächsten Wochen hart arbeiten“, so Harder.

„Wir haben zwei Starts komplett versemmelt und nach einem Frühstart mussten wir uns hinten anstellen. Bei dem starken Feld war dann nach vorn nichts mehr zu machen“, erklärt Christian Soyka. Man sei dann auch teilweise zu großes Risiko gegangen. „Aus den Fehlern müssen wir lernen“.

„Wir hatten nach den ersten beiden Tagen eigentlich kein schlechtes Gefühl. Das Boot war schnell und die Manöver funktionierten gut“, erklärt Kai Harder. Man habe aber eine gewisse Zeit gebraucht, um sich reinzufinden. Leider sei dann auch am Sonntag nicht alles glatt gelaufen. Immerhin gelang am letzten Tag aber noch ein Rennsieg. Vier letzte Plätze und zwei fünfte Ränge warfen das Itzehoer Quartett jedoch in der Gesamtwertung bei zwölf ausgefahrenen Flights weit zurück. Das Feld davor lag allerdings eng beisammen. Wären alle 16 geplanten Flight gesegelt worden, hätte es auch ganz anders aussehen können. Dazu kam es bei dem schwachen Wind jedoch nicht. „Man hat gesehen, dass wir mithalten können. Jetzt haben wir den Ansporn, es beim nächsten Mal in Tutzing besser zu machen“, hofft Christian Soyka auf die zweite Bundeslig-Regatta vom 8. bis 10. Juni auf dem Starnberger See.