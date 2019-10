Wald- und Heidelauf : Kein Hetzen und kein Bremsen in Kremperheide

Insgesamt 270 Ausdauersportler sind in der Nordoer Heide auf drei Strecken unterwegs.

08. Oktober 2019, 12:36 Uhr

Kremperheide | Getreu dem Motto, gehetzt wird niemand, gebremst aber auch nicht, beteiligten sich rund 270 Läufer und Walker am Wald- und Heidelauf des TSV Kremperheide. Wie immer verzichtete der Veranstalter auch diesmal auf eine offizielle Zeitmessung. Gelaufen wurde auf drei Strecken, die drei, sechs beziehungsweise zehn Kilometer lang waren. Das Schwierige an ihnen waren die zahlreichen Steigungen, die die Sportler auf ihrem Törn zu bewältigen hatten.

Michaelsen und Willsch setzen sich früh ab

Auf dem längsten Kurs waren zwei Altbekannte der gerade erst zu Ende gegangenen Steinburg-Cup-Saison die Schnellsten: Michael Michaelsen und Natalie Willsch. Beide waren von Beginn an in flottem Lauftempo unterwegs, dem die anderen nicht folgen konnten oder wollten. So setzten sich beide Akteure schnell ab und genossen die Natur von der jeweiligen Spitze her. „Es sollte heute ein schneller Tempolauf werden“, begründete Michael Michaelsen nach dem Zieleinlauf seine Rasanz in 40:51 Minuten. Die Strecke sei anspruchsvoll wie immer gewesen. „Es ging Berg auf und Berg ab.“ Das Ziel von Natalie Willsch sei anfänglich gewesen, „einfach mal zu laufen und dabei zu genießen“. Wurde aber nichts: „Wenn ich erst ins Laufen komme, dann ziehe ich das Tempo auch durch.“ Ruhig angehen lassen wollte es eigentlich auch Dieter Thara: „Ich sehe es entspannt“, sagte der Hohenlockstedter, der zugeben musste: „Aber trotzdem gibt man Gas.“ Seine Motivation fürs Mitmachen: „Meine Frau hat sich angemeldet. Bevor ich im Sofa sitze, komme ich lieber mit.“

Ganz persönliche Ziele

In Gemeinschaft unterwegs waren Marco Janssen, Bodo Praefke und Bettina Kuhr. Das Ziel des Hingstheider Trios: So ausdauernd zu sein, dass es dem weiblichen Part gelingt, auf einer zehn Kilometer langen Strecke erstmals unter einer Stunde zu bleiben. Das Vorhaben wurde knapp verpasst. „Schade, aber es ging nicht. Ich werde es bestimmt wieder in Angriff nehmen“, sagte Bettina Kuhr. Aufmunternde Worte kamen von Bodo Praefke: „Beim Hühnerbrückenlauf von Herzhorn schaffen wir das.“ Mundfaul war auch Ehemann Matthias Kuhr nicht. Er sagte: „Na, Oase-Hase. Komm, wir gehen jetzt ans Kuchenbuffet“, und drückte seiner Frau ein Küsschen auf die Lippen.

Langer Zielsprint nach oben

Zuletzt gestartet, zuerst am Zielstrich: Das waren wieder einmal die Mädchen und Jungen, die die drei Kilometer gerannt waren. Nachdem Matti Pelikan (10) im vergangenen Jahr noch als Zweiter einlief, war der Handballer aus Rodenbek bei Kiel in diesem Jahr der Schnellste. Privat gestoppt brauchte er 14:45 Minuten. Vorgenommen hatte er sich, diesmal bis zum Schluss an der Spitze zu laufen. Seine Empfindungen beim Rennen: „Es war sehr anstrengend und sehr schwer.“ Das empfand auch Emiliye Grüttner (8) bei ihrem Lauf. Kein Wunder: Von Anfang an war die Kremperheiderin vorn. Doch das Schwierigste für folgte am Schluss: Die lange Zielgerade hinauf zu sprinten, sei ihr nicht leicht gefallen.

Unterstützung für die Schwester

Zufrieden mit sich waren aber auch die, die etwas später ins Ziel kamen. Zum Beispiel Simon Schuldt (8) aus Münsterdorf oder Toni Huck (7) aus Hamburg. Beide kamen gut vorbereitet in die Nordoer Heide. Während Simon Schuldt seine Kondition erst kürzlich bei einem Stundenlauf in der Schule unter Beweis gestellt hatte, erinnerte sich Toni Huck gern an das vorbereitende Training mit Großmutter Ingeborg Huck in der Feldmark von Münsterdorf. Demzufolge machte es ihm auch nichts aus, vor dem Dreier noch schnell Schwester Holly (5) beim Bambinilauf zu begleiten.

Lob für die Walkingstrecke

Unterwegs waren auch die Walker auf sechs Kilometer langer Strecke. Ein halbes Dutzend kam aus Kremperheide. „Wir sind heute sehr gut über die Runde gekommen“, stellte Spartenleiterin Brigitte Osbahr anschließend fest. Vorbereitet hätte sich das Team mit zweimaligem Training pro Woche. Erstmals im Einsatz war Susanne Bolten. „Ich finde die Strecke sehr schön. Tiere waren zu sehen, und wir hatten tolles Wetter. Das animiert zum Wiederholen.“

Trommeln, Tanz und Tombola

Für Unterhaltendes war beim Wald- und Heidelauf auch gesorgt: Mit dabei waren die Akteure der Gruppe Drums alive und die Tanzgruppe unter der Leitung von Laura und Jenny Kühle, allesamt Mitglieder des TSV Kremperheide. Zusätzlich gab es eine Tombola mit 120 Preisen sowie Naschtüten für alle Bambinis.



Die jeweils ersten Drei der Läufe



10 Kilometer: 1. Michael Michaelsen (Itzehoe); 2. Keith Stabenow; 3. Stephan Leisner (LT Münsterdorf) – 1. Natalie Willsch (LT Happy Feet Itzehoe); 2. Mercedes Böhnisch; 3. Telse Lucht.



6 Kilometer: 1. Kilian Lammert, 2. Mathis Ahlers; 3. Tim Ahlers – 1. Ute Krause (SC Itzehoe); 2. Hannah-Louisa Lohmann; 3. Mariella Magens.



3 Kilometer: Matti Pelikan (Rodenbek), Maximilian Matthiesen (GS Kremperheide); 3. Simon Schuldt (Münsterdorf) - Emiliye Grüttner (GS Kremperheide); 2. Anna Bufé (GS Kremperheide); 3. Emma Beste.