Absage wegen des Corona-Virus : Kein Amateurfußball an den nächsten beiden Wochenenden

Der Landesverband SHFV setzt alle Spiele bis Sonntag, 22. März, ab.

von Michael Lemm

12. März 2020, 14:49 Uhr

Itzehoe | Es war schon fast abzusehen: Immer mehr Veranstaltungen auch im regionalen Sport bröckeln in den Tagen der Corona-Pandemie weg. Nun zog am Donnerstag-Vormittag auch der Schleswig-holsteinische Fußballverband (SHFV) die Reißleine gezogen und die beiden kommenden Spieltage in allen Ligen des Landes bei Männern, Frauen und Jugend abgesetzt.

Der Vorstand des Kreisfußballverbandes (KFV) Westküste hatte bereits auf seiner Vorstandssitzung am Mittwoch-Abend über die aktuelle Lage diskutiert. Man war sich einig, beim Landesverband auf eine Absetzung zumindest des nächsten Spieltages hinzuwirken. Das der tat KFV-Vorsitzende Henning Peitz dann umgehend per Mail. „Wir wollten keinen Alleingang machen, sondern haben eine solidarische Entscheidung im gesamten SHFV angestrebt“, sagte Peitz. Eine nur auf einzelne Kreisverbände beschränkte Entscheidung hätte gerade in Zeiten des flexiblen (und damit oft kreisübergreifenden) Spielbetriebs auch keinen Sinn gemacht. „Selbst wenn Zuschauer sich aus dem Weg gehen könnten: Auf dem Spielfeld kann niemand körperlichen Kontakt absolut vermeiden kann. Die Verbände sind einfach in der Pflicht, die Ausbreitung des Virus bestmöglich zu verlangsamen.“ In seinem eigenen Geltungsbereich hat der KFV ebenfalls alle Aktivitäten wie Schiri-Lehrabende und Lehrgänge ausgesetzt.

Darauf, wie es nun weitergeht, wollte sich Peitz verständlicherweise nicht festlegen lassen. „In der Sache ist so viel Dynamik drin, das kann für die Zukunft niemand sagen. Es kann sich täglich, ja fast stündlich ändern.“ Etwaige zusätzliche Termine für Nachspieltage gibt es nicht, auch ein vorzeitiges Ende der Saison scheint kein Tabu zu sein.

Krisenmanagement bei Spielausfällen richtete sich bei den Vereinen in aller Regel bisher nur auf witterungsbedingte Ausfälle. Diese Situation ist für alle Neuland – natürlich auch für Jörn Skottke, Trainer des derzeit aussichtsreichen platzierten Landesligisten TSV Lägerdorf. „Grundsätzlich habe ich schon den Plan, bis auf weiteres weiter zu trainieren, aber die Entwicklung ist täglich eine andere. Sollte es im näheren Umfeld Verdächtsfälle geben, würde ich natürlich auch das Training aussetzen.“

Eine vorzeitige Beendigung der gesamten Fußball-Saison mag er sich noch nicht ausmalen. „Das kennt ja keiner von uns, da gucken wir alle in ein großes schwarzes Loch. Aber das ist Wichtigste ist unser aller Gesundheit.“