2. Basketball-Bundesliga ProA : Juvaris Hayes aus New Jersey zu Itzehoe Eagles

23-jähriger Aufbauspieler soll Führung auf dem Feld übernehmen

Itzehoe | „Ich erwarte von ihm, dass er die Mannschaft führt.“ Patrick Elzie hat eine klare Aufgabe für Juvaris Hayes. Der Coach der Itzehoe Eagles aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga freut sich, dass sich der 23-jährige Aufbauspieler aus New Jersey für sein Team entschieden hat. Andere Ausländerregelung in der ProA Nach dem Aufstieg in die ProA gilt eine an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.