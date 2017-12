Futsal-Super-Cup der Grundschulen : Julianka nutzt den Heimvorteil

vergrößern 1 von 2 Foto: rst 1 von 2

von Reiner Stöter

erstellt am 20.Dez.2017 | 10:00 Uhr

Heimvorteil genutzt: Die Julianka Schule Heiligenstedten hat den Supercup der Grundschulen gewonnen und wird den Kreis Steinburg nun im kommenden Jahr als Futsal-Kreismeister bei den Bezirksmeisterschaften vertreten.

Es war äußerst spannend in der Heiligenstedtener Sporthalle. Die Gastgeber hatten nach Fehlstart (0:1-Niederlage gegen Wilstermarsch) eine Aufholjagd gestartet, die erst im letzten Spiel des Tages von Erfolg gekrönt war. Die nach der Hinrunde noch führende Grundschule Wilstermarsch wurde in der Rückrunde noch ganz nach hinten durchgereicht, was die Ausgeglichenheit unter den vier Teilnehmern unterstreicht. Zweiter wurde die EMA-Schule Itzehoe vor der Grundschule Münsterdorf. Bei der Siegerehrung gab es allerdings noch einige Aufregung, weil ein Ergebnis falsch protokolliert worden war. Am Sieg der Juliankaschule gab es zwar nichts zu rütteln, doch die Schüler aus der Wilstermarsch, die schon für den zweiten Platz geehrt worden waren, mussten ihren Pokal wieder abgeben – Nach erneutem Nachrechnen war die Reihenfolge hinter dem Sieger auf den Kopf gestellt. Zum Glück war der Fehler noch bemerkt worden, bevor die Schüler die Halle verlassen hatten.

Lehrerin Katja Ludwig hatte bei Kreismeister Julianka folgende Spieler am Start: Manik Schmidt, Jannis Lino Heel, Anton Friederich, Max Runge, Tom Glenz, Miro Sonnenberg, Rasuli Kianoosh, Paul Nebke, Colin Sievers und Max Eymers.





Super-Cup in Zahlen







Julianka-Schule – Wilstermarsch 0:1

EMA-Schule – GS Münsterdorf 0:0

Wilstermarsch – Münsterdorf 1:1

Julianka – EMA 3:0

Julianka – Münsterdorf 0:0

EMA – Wilstermarsch 1:0

Wilstermarsch – Julianka 1:1

Münsterdorf – EMA 0:1

EMA – Julianka 0:2

Münsterdorf – Wilstermarsch 2:1

Wilstermarsch – EMA 1:1

Münsterdorf – Julianka 0:1



1. Julianka 6 7: 2 11

2. EMA 6 3: 6 8

3. Münsterdorf 6 3: 4 6 *

4. Wilstermarsch 6 3: 4 6*

* direkter Vergleich