2. Basketball-Bundesliga Pro B : Johannes Konradt will wieder angreifen

Nach Sperre ist der Itzehoer Flügelspieler so motiviert wie noch nie

Itzehoe | Mehr als 30 Minuten pro Spiel auf dem Feld und in dieser Zeit 15 Punkte im Schnitt – das sind die Zahlen eines Leistungsträgers. Genau diese wichtige Rolle soll Johannes Konradt für die Itzehoe Eagles auch in der kommenden Saison der BARMER 2. Basketball Bundesliga spielen.

Seine starken Zahlen in der Vorsaison erzielte Konradt in nur zwölf Spielen für die Eagles, die zweite Hälfte der Spielzeit verpasste er nach seiner fünfmonatigen Sperre durch die Anti-Doping-Kommission des Deutschen Basketball-Bundes. Jetzt ist er wieder am Ball, und der 24-Jährige, der immer mit 100 Prozent zur Sache geht, sagt: „Ich war vor keiner Saison so motiviert wie vor dieser. Ich habe richtig Bock, so Einiges wieder gut zu machen, vor allem bei den Fans, aber auch beim Verein.“ Nicht eine Sekunde habe er darüber nachdenken müssen, ob er wieder für die Eagles auflaufe: „Der Zusammenhalt und die Unterstützung, die ich in der für mich wirklich nicht ganz einfachen Zeit erfahren habe, sind mit Geld nicht zu bezahlen.“ Er habe Freude daran, in diesem Umfeld richtig Gas zu geben und erfolgreich zu sein.

Freude auch bei seinem Coach Patrick Elzie – immerhin sei Konradt „einer der Top-Flügelspieler in der ProB“. Das Itzehoer Eigengewächs habe einen guten Sprung nach vorn gemacht und sei nicht nur mit seiner aggressiven Verteidigung gesetzt, sondern auch offensiv eine Waffe mit seinem Zug zum Korb und seinem Wurf.

Auf den ersten Sieg in einem Playoffspiel könne man stolz sein und darauf aufbauen, sagt Konradt. „Wir wollen dieses Jahr wieder einen Schritt nach vorn machen und besser sein als im vergangenen Jahr.“ Es werde Zeit, eine Playoffrunde zu gewinnen. Dabei freue er sich darüber, dass der Kern an deutschen Spielern bei den Eagles zusammenbleibe, sagt der 24-Jährige. Es habe eine sehr gute Stimmung im Team geherrscht, und Konradt sieht keinen Grund, warum sich das ändern sollte: „Wir haben super Charaktere im Team und verstehen uns sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon extrem gut. Das ist neben der Qualität, die wir mitbringen, ein weiterer wichtiger Baustein, der uns eine erfolgreiche Saison bescheren soll.“